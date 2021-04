Dopo questo periodo tanto particolare probabilmente si contano sulla punta delle dita i luoghi senza Wi Fi. Che sia per studio o per lavoro o ancora per sbrigare le incombenze quotidiane, l’utilizzo di internet è diventato fondamentale per ognuno di noi.

Per questo motivo desideriamo condividere con i nostri Lettori alcuni stratagemmi.

Come potenziare il segnale Wi Fi a costo zero con questo trucchetto geniale

La prima cosa da fare è posizionare il router,il dispositivo che fornisce la rete Wi Fi, nel punto giusto della nostra casa. Dunque andrebbe posizionato al centro della casa. Il consiglio è di metterlo lontano da muri e oggetti in metallo che potrebbero ostacolare per la diffusione del segnale.

Bisogna inoltre ridurre le interferenze presenti nella rete. Per fare ciò basterà sintonizzare il canale radio utilizzato dal router.

Dopo aver ben posizionato l’apparecchio e trovato il giusto canale, passiamo all’azione. Vediamo dunque come potenziare il segnale Wi Fi a costo zero con questo trucchetto geniale. In termini tecnici procederemo alla costruzione di un extender. Ossia di un apparecchio, fatto a mano, che amplierà il campo di replica del segnale wireless.

Abbiamo bisogno di una lattina da mezzo litro vuota, un coltello ben affilato e dei cuscinetti adesivi. Il primo passo è lavare molto bene la lattina. Quindi togliere l’anello di apertura. Con il coltello tagliare completamente la base su cui appoggia la lattina. Poi compiere la medesima operazione sulla parte opposta, quella dove c’è l’apertura, lasciando però un piccolo bordo con l’attaccatura. Questo perché questa parte sarà quella che verrà poggiata accanto al router e necessita di un minimo di base.

Un ultimo passaggio

Effettuiamo un’incisione lungo tutto il corpo della lattina. Dobbiamo ottenere una forma semicilindrica. Prendiamo i cuscinetti adesivi. Attacchiamone due accanto all’apertura della lattina, nella sua parte con il piccolo bordo. Poi posizioniamo la nostra antenna fatta in casa sul router. La vera antenna del dispositivo andrà messa all’interno del cilindro ottenuto con la lattina.

Ecco dunque svelato come potenziare il segnale Wi Fi a costo zero con questo trucchetto geniale.

Per dovere di informazione e per i meno avvezzi al fai da te esistono in commercio apparecchi di estensione del raggio di azione del WI Fi. I prezzi oscillano fra i 20 ed i 50 euro. Sono disponibili in varie dimensioni.

