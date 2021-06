Se ristrutturiamo casa, uno dei primi interventi che chiediamo al geometra è spesso quello di progettare una fonte di luce per il bagno cieco. Più aria e più luce per un locale che altrimenti rischia di essere alla stregua di uno sgabuzzino porta scope. Con l’aggravante, però di riempire la zona di umidità. Ma se il bagno cieco è parte della casa e, per qualsivoglia motivo, deve rimanere tale, ecco qualche suggerimento. Un’idea geniale ed economica per migliorare un bagno cieco rendendolo finalmente un ambiente vivibile con un design da architetti.

Pochi metri e molto chiaro

Spesso i bagni ciechi sono anche di dimensioni e metrature ridotte. Ecco allora che la prima cosa da fare è utilizzare il più possibile colori chiari, o, addirittura neutri. Non solo per le pareti, ma anche per gli accessori e gli elettrodomestici presenti. Se non vogliamo per forza utilizzare il bianco, ci sono tre alternative interessanti: un giallo molto chiaro, un grigio nebbia e, perché no, un rosa appena accennato. Ricordiamo che è un locale cieco di servizio. Deve piacere a noi e non agli ospiti. Pitture delle pareti comprese.

E, se per caso, fossero presenti delle mattonelle scure, eliminiamole.

La doccia trasparente e gli specchi

Ma un’idea geniale ed economica per migliorare un bagno cieco rendendolo finalmente un ambiente vivibile con un design da architetti è giocare con gli specchi. E, non ci riferiamo solo alle superfici riflettenti.

Per cambiare veramente volto al nostro bagno cieco, l’investimento economico da fare è un box doccia col vetro trasparente.

Unitamente al posizionamento di uno specchio di ampie dimensioni e, magari, il piazzamento di qualche luce a led, il miracolo è pronto. Finalmente questa stanza non sarà più un locale del castigo, ma uno spazio in cui passare e vivere tranquillamente. Senza l’angoscia della claustrofobia e del senso di oppressione.

