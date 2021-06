Lo dicono tutti gli esperti di alimentazione e nutrizione, la salute passa sempre dalla tavola. Ecco perché il cibo si definisce spesso come un antibiotico naturale, capace di alleviare alcuni malesseri e di donare forza e vitalità.

Frutta e verdura si trovano all’apice degli alimenti che fanno bene al corpo e alla mente, ciascun ortaggio e ciascun frutto con le sue proprietà. È per questo che si consiglia di consumare i kiwi per regolarizzare il transito intestinale o le banane per garantire un buon apporto di potassio. E ancora, le arance per la vitamina C che rafforza le difese immunitarie e il pompelmo per il suo potere antiossidante.

Insomma, la salute degli adulti sembra essere tra le mani di madre natura. A questo punto, però, sorge spontanea una domanda: e i bambini? Si parla sempre dell’alimentazione dei “grandi”, mai di quella dei piccini.

Dieta e benessere dei più piccoli

È per tale ragione che oggi Noi della Redazione vogliamo parlare di loro, i più innocenti e pieni di vita e di energie. Coloro che sono capaci di correre anche per 12 ore di fila senza stancarsi mai. La salute dei bambini è quanto di più importante ci sia e, come per gli adulti, anche il loro benessere passa dalla tavola.

Infatti, è sorprendente scoprire che questo alimento sia un’incredibile fonte di benessere per i bambini a partire dai tre anni di età. A cosa ci riferiamo? All’avocado.

Frutto esotico divenuto famoso grazie alla cucina orientale, si tratta di un tipo di cibo molto consumato e soprattutto molto amato. La sua morbida consistenza lo rende perfetto per i più piccoli, che così potranno masticarlo senza problemi. Ma vediamo adesso più nel dettaglio perché il frutto esotico per eccellenza è un toccasana per i più piccini.

Ricco di vitamine e sali minerali, costituisce un importante alleato per le difese immunitarie di tutti, grandi e non soltanto. Inoltre, è fonte di ferro e calcio e per questo ottimo per la salute delle ossa.

D’altra parte, nonostante contenga buone quantità di fibra, è anche un discreto astringente ed ecco perché lo si utilizza anche in caso di coliche. Per non parlare poi del suo potere energetico, che dona forza e vitalità per tutta la giornata.

Possiamo metterlo all’interno di un toast insieme a del prosciutto cotto o crudo oppure preparare un frullato. Sappiamo che l’avocado si presta a ricette sia dolci che salate e questo ci permette di utilizzarlo come meglio crediamo.

In qualsiasi modo, i nostri bambini ne andranno pazzi di certo e faranno il pieno di gusto e benessere.