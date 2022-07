In questo periodo dell’anno potremmo ritrovarci a dover affrontare non poche problematiche causate dall’aumento delle temperature stagionali. Il caldo potrebbe comportare una nostra forte sudorazione, come tentativo dell’organismo di regolare la temperatura corporea. A volte, però, questo nostro sudare molto potrebbe apparirci alquanto inconsueto. Anche di notte, ad esempio, potremmo manifestare una sudorazione piuttosto abbondante. E che coinvolgerebbe in particolare il nostro collo e la testa. Tanto da ritrovarci quasi con il cuscino bagnato. Il fatto di sudare molto anche di notte, e soprattutto nell’area della testa, potrebbe essere un problema non connesso al caldo. Ma riconducibile, in alcuni casi, a una determinata patologia di cui potremmo soffrire o alla sua annessa cura in atto.

L’iperidrosi

Prima di comprendere a quale patologia potrebbe essere correlata, analizziamo la questione della sudorazione eccessiva non dovuta al caldo. Possiamo dire che, innanzitutto, questa potrebbe ricondursi a un disturbo come l’iperidrosi. Questa condizione consisterebbe proprio in una manifestazione di sudore eccessivo in alcune parti del corpo. Come le mani, le ascelle o la testa.

Tra le cause di iperidrosi potrebbe comparire l’assunzione di particolari farmaci. Oppure lo stress o l’ereditarietà. L’iperidrosi potrebbe però essere connessa anche ad alcune malattie croniche. Tra queste, il soffrire di una particolare patologia porterebbe alla forte sudorazione anche notturna da parte della testa. E in un caso specifico.

L’improvvisa ed eccessiva sudorazione al collo e alla testa anche di notte potrebbe essere connessa a questa patologia

Un’iperidrosi generante un particolare e smodato aumento del sudore in testa potrebbe essere riconducibile al diabete. L’iperidrosi che si verificherebbe di notte, in particolare, potrebbe collegarsi ad alterazioni della glicemia. Queste sarebbero causate dall’assunzione di antidiabetici o di insulina. I farmaci in oggetto potrebbero portare un eccessivo abbassamento glicemico notturno. Questo, di conseguenza, potrebbe essere accompagnato da forte sudorazione. Dei livelli bassi di zucchero presenti nel sangue, dunque, potrebbero portare a sudare molto.

Quindi, l’improvvisa ed eccessiva sudorazione al collo e alla testa, soprattutto notturna, potrebbe essere collegata al fatto di soffrire di diabete. E alla conseguente assunzione di farmaci per controllare la malattia. Ma, certamente, una giusta diagnosi, e un conseguente trattamento opportuno, spetterebbero esclusivamente a un medico competente.

