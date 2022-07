Per quanto possiamo apprezzare le belle giornate di sole, il mare e la spiaggia, talvolta il caldo estivo diventa insostenibile. Purtroppo non tutti dispongono di piscine per trovare refrigerio o tantomeno di spiagge a portata di mano. Dunque, oltre a seguire alcuni accorgimenti per stare freschi in casa anche senza ventilatore e condizionatore, potremmo trovare sollievo dal caldo con alcuni alimenti. In molti utilizzano a questo scopo grandi quantità di gelato che, però, in alcuni casi potrebbe dare problemi per il lattosio o per gli zuccheri contenuti.

Altri invece fanno riferimento al tè freddo, magari aromatizzato al limone o alla pesca, altri ancora invece sono ghiotti di sorbetto che, però, contiene l’albume d’uovo.

Ma allora cosa bere d’estate per combattere il caldo afoso?

La bevanda rinfrescante senza tempo

Per stare freschi in casa e contrastare le sferzate del caldo invece di tè freddo e gelato possiamo realizzare in casa una deliziosa granita. È possibile, infatti, preparare delle ottime granite anche senza l’utilizzo della gelatiera. Quella che realizzeremo è la più classica delle granite al limone, ma possiamo usare tanti altri frutti. Per una perfetta granita al limone quello che ci serve è:

500 ml acqua;

350 ml succo di limone;

200 g zucchero.

In un pentolino mettiamo l’acqua e lo zucchero a fiamma moderata fino ad arrivare al punto in cui lo zucchero è dissolto totalmente. Arrivati a questo punto spengeremo la fiamma ed aggiungeremo il succo di limone al composto appena ottenuto. Lasciamo che il tutto si intiepidisca per poi trasferire in un contenitore che metteremo nel freezer. Ora, quello che dovremo fare sarà impedire al composto di ghiacciare completamente. Dunque ogni 30 minuti dovremo tirare fuori la miscela e mescolare con una frusta a mano rompendo i cristalli di ghiaccio.

Invece di tè freddo e gelato, ecco la bevanda di frutta rinfrescante da realizzare in casa meglio del sorbetto

Ripetiamo questa operazione per 4 o 5 volte, fino ad ottenere una consistenza soffice e spumosa tipica della granita. Qualora però ghiacciasse, possiamo romperla grossolanamente e frullarla in un mixer.

Inoltre, una volta imparato come fare, possiamo realizzare granite con tantissima frutta come ad esempio melone, anguria, fragole o pesche.

Dovremo frullare la frutta e poi passarla in un colino a maglie strette per ottenere solo il succo. Una volta ottenuto il succo, basterà seguire il medesimo procedimento adottato con il limone.

