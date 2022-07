Questa è una settimana decisiva e dopo un ritracciamento nella giornata di lunedì, il percorso campione proietta rialzi fino a venerdì, seppure fra alti e bassi.

Dopo il movimento ribassista di ieri, da oggi quindi, si deve ripartire al rialzo, per avvalorare la nostra tesi che un minimo importante sia stato formato. Wall Street è a un momento decisivo: nuovi ribassi o il minimo è stato segnato a ridosso del setup del 5 luglio?

Alla chiusura della giornata di contrattazione del giorno 11 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dow Jones

31.338,15

Nasdaq C.

11.372,60

S&P 500

3.854,43.

Inizia nuovamente il ribasso?

Il peggio è passato: si torna al rialzo di lungo termine?

In rosso, la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu, il grafico dei mercati americani alla chiusura del giorno 8 luglio.



Wall Street è a un momento decisivo. I livelli da monitorare con attenzione

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 31.154. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 30.355.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 11.250. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 10.850.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.809. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 3.711.

Segnale in corso dei nostri Trading Systems

Long in corso dal 5 luglio per Dow Jones e S&P 500. Long su Nasdaq C. dal 6 luglio.

Cosa attendere per oggi?

Tranne una modifica del percorso campione settimanale, da oggi si dovrebbe ripartire al rialzo. La giornata dovrebbe formarsi con questo pattern grafico: apertura sui minimi e chiusura sui massimi.

Uno scenario diverso potrebbe aprire le porte fin da subito a una forte ondata di vendite.

Su quali titoli scommettere per oggi?

Meglio attendere sviluppi.

