Riposare bene la notte è importante perché ci permette di incominciare le giornate al meglio e al pieno delle nostre possibilità. Fare tardi la sera, attardarsi al lavoro, guardare il cellulare a letto, sono comportamenti che possono incidere sulla qualità del sonno. Allo stesso modo possiamo essere disturbati da frequenti risvegli notturni, causati da mal di pancia o altri disturbi.

Se soffriamo la cervicale, poi, riposare per noi potrà essere particolarmente difficile. Perché potremmo provare dolore e soffrire di vertigini proprio quando ci corichiamo e ci sdraiamo su un fianco. Certo, un problema come la cervicale andrebbe riferito al medico, per così ricevere la cura opportuna. Ma possiamo fare anche qualcosa a casa.

Guanciali e lenzuola

La qualità del nostro riposo dipende da molti fattori e anche da cosa c’è nel nostro letto. La scelta di cuscini e lenzuola di qualità, singole o matrimoniali, è infatti molto importante. Può essere difficile riposare bene quando il letto è foderato da lenzuola di scarsa qualità. Con tessuti rigidi e poco traspiranti perché magari realizzati in fibre sintetiche. E che magari regalano troppo caldo in estate ma non hanno la stessa azione in inverno.

Allo stesso modo guanciali troppo morbidi o troppo rigidi o alti possono non essere quelli ideali per noi. Soprattutto se soffriamo un problema come la cervicale. In questo caso, bisognerebbe orientare la propria scelta verso un preciso modello e di tipo ortopedico.

È questo il cuscino migliore e ortopedico ideale per la cervicale e per chi dorme su un fianco

È il cuscino in memory foam che dobbiamo scegliere per dormire quando soffriamo di cervicale.

Si tratta di un materiale che mantiene inalterata la sua consistenza nonostante l’appoggio della testa. Ed è in grado di assorbire il peso in modo uniforme. Lo spessore di un cuscino in memory foam si adegua all’anatomia umana evitando l’insorgenza di tensioni muscolari del collo.

Si può quindi definire come guanciale ortopedico, che non genera irrigidimenti muscolari che potrebbero far insorgere infiammazioni.

Un cuscino in memory foam può rivelarsi ideale per chi dorme su un fianco. Chi preferisce questa posizione deve considerare l’altezza e la consistenza del cuscino. In questo caso, un supporto non idoneo si trova a incidere in negativo proprio sulla zona cervicale.

Dunque è questo il cuscino migliore e ortopedico da scegliere per problemi di cervicale e per mantenere la posizione sdraiata laterale preferita. Per cui è bene pensare di sostituire ciò che si ha nel letto e orientarsi sulla scelta di un guanciale in memory foam.

