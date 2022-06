Il buon riposo sarebbe fondamentale per l’organismo, cui apporterebbe molti benefici. Affrontare la giornata dopo una buona dormita potrebbe aiutarci a dare il massimo in quello che facciamo. Dallo studio al lavoro. Le giuste ore di sonno potrebbero migliorare la nostra creatività, la memoria e la concentrazione. Potremmo inoltre veder aumentare le nostre difese immunitarie e mantenere al corretto livello i valori pressori. Persino la nostra pelle, con il giusto riposo, potrebbe splendere di più.

Il consiglio degli esperti sarebbe in particolare quello di dormire almeno 8 ore a notte. E non solo per ottenere questi possibili benefici elencati. Ma anche per prevenire questo problema.

Le borse sotto gli occhi

Secondo gli esperti di Humanitas un riposo e un sonno sufficienti, di almeno 8 ore per notte, potrebbero prevenire la comparsa di borse sotto gli occhi. Gli esperti suggerirebbero inoltre un comportamento utile in questo caso. Ossia di dormire in una particolare posizione, con la testa sollevata con due cuscini. Ciò agevolerebbe il drenaggio dei liquidi accumulati nelle borse. Il poco sonno, infatti, potrebbe favorire il ristagno di liquidi che darebbe origine ai rigonfiamenti sotto gli occhi.

Dunque, non solo per riposare bene, ma gli esperti consiglierebbero le 8 ore di riposo notturno per prevenire questa condizione. Certo, queste regole aiuterebbero nel caso di borse come inestetismo dovuto allo scarso riposo. Sarebbe invece diverso il caso della comparsa di questo problema in qualità di sintomo correlato a una qualche patologia. In quel caso, lo stato di salute sarebbe verificabile esclusivamente tramite l’effettuazione di esami specifici.

Non solo per riposare bene, ma gli esperti consiglierebbero di dormire 8 ore a notte anche per prevenire questa condizione

Dormire almeno 8 ore la notte, dunque, potrebbe aiutare a stare meglio non solo dal punto di vista delle migliori funzioni dell’organismo. Ma anche per prevenire problemi come la comparsa delle borse sotto gli occhi. Certamente, se queste sono, come detto, dovute al ristagno di liquidi causato dal riposo non adeguato.

Chi soffre la condizione di borse indotte da stanchezza, potrebbe iniziare a porvi rimedio riposando e cercando di dormire a orari regolari. Per ridurre il gonfiore, si potrebbero inoltre utilizzare impacchi freddi. Oppure avvalersi dell’aiuto di prodotti specifici. Nel caso invece di borse non dovute a scarso riposo, sarebbe necessario chiedere un consulto medico.

