Tanti di noi hanno dei vestiti che ormai non utilizzano più perché troppo vecchi o fuori moda. Ma buttarli via è un peccato e uno spreco. Infatti, possiamo pensare ad alcuni stratagemmi per renderli nuovamente di tendenza e indossarli durante questa stagione! Dunque, ecco il modo geniale per trasformare i nostri vecchi capi in abiti alla moda e di tendenza!

Rendiamo il nostro vecchio maglione giovanile ed eccentrico grazie all’aiuto del simbolo dell’amore

Se abbiamo un maglione o una maglietta ormai della vecchia stagione e fuori moda, non ci sarà bisogno di buttarli via! Infatti, potremo renderli nuovamente di tendenza e davvero originali con un semplice tocco. Ci basterà ritagliare un cuore proprio al centro della schiena. In questo modo, il nostro maglione sarà davvero fuori dal comune!

Con una vecchia canottiera, possiamo dar vita a una maglietta davvero di tendenza

Prendiamo una vecchia canottiera o una triste maglietta monocromatica, ormai fuori moda. Su questa potremo fare un lavoro davvero straordinario. Infatti, tutto ciò che dovremo fare sarà dare sfogo alla nostra creatività. Segniamo una linea al centro della maglia. E, nella parte inferiore, ritagliamo in piccole striscioline il tessuto, così da ottenere tantissimi lembi di maglia che daranno un effetto sbarazzino. Sembrerà di avere un capo di ultima di tendenza!

Da una vecchia camicia, per esempio, potremo ricavare un grembiule davvero stiloso e alla moda

Prendiamo una vecchia camicia e creiamo un nuovo e fantasioso grembiule! Per farlo, ci serviranno un paio di forbici, e una camicia. Per prima cosa abbottoniamola e poi tagliamo. Partiamo dalle due maniche, tagliando dallo scalfo inferiore fino al lato del colletto. Ora, tagliamo anche la metà del colletto dopo aver girato la camicia. Prendiamo il tessuto inferiore che ci è rimasto, pieghiamolo in due e tagliamone anche la metà superiore. Adesso, tagliamo la cucitura inferiore del lato della camicia di circa 6 centimetri, pieghiamola e eliminiamo la parte inferiore. A questo punto, avremo solo una piccola striscia sulla parte posteriore. Tagliamo quest’ultima a metà, così da farla diventare il nostro laccio. E adesso abbiamo il nostro grembiule super alla moda!

Perciò, ecco il modo geniale per trasformare i nostri vecchi capi in abiti alla moda e di tendenza!

