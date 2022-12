L’impensabile primo sintomo del colesterolo alto: la scienza non ha più dubbi!

Il colesterolo alto provoca una serie di sintomi e malattie. Per questo bisogna sapere qual è il primo sintomo e cosa fare per abbassarlo, senza mai sottovalutare il problema. Ecco cosa dicono gli esperti su questo argomento.

Il colesterolo, in parole semplici, è una sostanza grassa presente nel nostro organismo che ci serve per diverse funzioni. Tra queste il costituire parte delle cellule, sintetizzare alcuni ormoni e la vitamina D. Abbiamo un colesterolo buono (HDL) e un colesterolo cattivo (LDL).

Proprio al colesterolo cattivo bisogna prestare massima attenzione. Se il valore è oltre la norma, possono insorgere dei problemi gravi di salute. Potrebbe esserci un impensabile primo sintomo del colesterolo alto individuato dagli esperti. Cercheremo di capire di cosa si tratta per essere pronti a intervenire subito.

Naturalmente, è chiaro che in presenza di qualsiasi sintomo, anche il più banale, è sempre una buona scelta rivolgersi al medico. Quest’ultimo saprà valutare la situazione, indirizzare verso gli adeguati accertamenti e poi intervenire nel modo più opportuno.

L’impensabile primo sintomo del colesterolo alto: estrema attenzione a questo fenomeno notturno

I valori del colesterolo per essere nella norma devono essere i seguenti:

trigliceridi < 200 mg/dl ;

; HDL > 39 negli uomini e > 45 nelle donne ;

e ; LDL < 130 mg/dl ;

; colesterolo totale < 200 mg/dl.

Questi valori si possono individuare con un semplice esame del sangue a digiuno. Avere il colesterolo cattivo oltre il valore indicato dagli esperti significa correre dei grossi rischi. Nella maggior parte dei casi, inoltre, questa condizione è silenziosa e la persona non si accorge di averla.

Tuttavia, ci sono dei piccoli segnali, dei piccoli campanelli d’allarme che l’organismo ci manda. Secondo gli studiosi spesso il primo sintomo evidente sono i crampi alle gambe. Non solo, ci possono essere diversi stadi di dolore e fastidio. È possibile avvertire un formicolio anche di notte, tale da svegliare la persona all’improvviso. Ecco, dunque, l’impensabile primo sintomo del colesterolo alto.

In presenza di questi sintomi occorre rivolgersi immediatamente al medico in modo da capire di che cosa si tratta e intervenire. Lo specialista saprà indicare come abbassare il colesterolo e cosa fare per evitare rischi per la salute.

Cosa provocano valori troppo alti

Stiamo parlando di una sostanza grassa che, se si accumula in eccesso nelle arterie, può impedire la corretta circolazione del sangue. Per questo motivo le conseguenze sono trombosi, ictus e infarto.

Ricordiamo che spesso è una condizione silenziosa che, però, si verifica a causa di predisposizione genetica, sovrappeso, alimentazione scorretta, sedentarietà.

Cosa fare per abbassare i valori

Per rimanere in salute è importante abbassare il valore del colesterolo cattivo e alzare quello del colesterolo buono. Oltre alle indicazioni e ai farmaci prescritti dai medici, ci sono alcune importanti accorgimenti da seguire:

intraprendere una dieta equilibrata come quella mediterranea, senza eccessi di grassi;

come quella mediterranea, senza eccessi di grassi; fare un po’ di attività fisica ogni giorno, anche una passeggiata di mezz’ora;

ogni giorno, anche una passeggiata di mezz’ora; eliminare il fumo e l’ alcol ;

il e l’ ; ridurre la carne rossa ;

la ; aumentare il consumo di pesce.

Questi sono metodi che possono abbassare il valore del colesterolo, così come possono essere preziosi per prevenire una condizione pericolosa per la salute.