Ecco la routine post doccia perfetta per non avere mai pelle secca e prurito alle gambe d’inverno

Come non avere mai pelle secca e prurito alle gambe d’inverno-proiezionidiborsa.it

Se soffiamo di pelle secca e squamosa soprattutto sulle gambe e sui fianchi d’inverno possiamo usare dei semplici stratagemmi per limitare al massimo pruriti e fastidi

Sono moltissimi gli italiani che soffrono di pelle secca, squamosa e pruriginosa sulle gambe, soprattutto nei mesi invernali.

Le basse temperature, e soprattutto l’aria secca causata dal riscaldamento domestico, possono avere cattivi effetti sulla nostra pelle, rendendola più secca. Anche indossare vestiti molto aderenti non fa bene alla pelle. Per questi motivi il disturbo della pelle secca e pruriginosa si fa sentire molto di più nei mesi invernali. Ma come possiamo porre rimedio a questo problema? La soluzione inizia dalla doccia.

Non usiamo acqua troppo calda e asciughiamoci senza strofinare

L’acqua troppo calda sulle gambe rischia di peggiorare il problema delle pelle secca. L’acqua calda, infatti, può risultare troppo “aggressiva” nel rimuovere gli oli naturali della nostra pelle, rendendola più vulnerabile alla secchezza. Se non riusciamo a rinunciare a una doccia molto calda, cerchiamo almeno di utilizzare una temperatura più fresca negli ultimi minuti prima di uscire dalla doccia (lo stesso trucco può aiutarci anche a mantenere i capelli più morbidi e idratati).

Il secondo passo consiste nell’utilizzare molta cautela quando ci asciughiamo appena usciti dalla doccia. Selezioniamo un asciugamano molto morbido per asciugare le gambe o anche un asciugamano in microfibra. Dovremmo evitare di strofinare troppo energicamente e invece tamponare la pelle in tutte le aree più delicate del corpo.

Ecco la routine post doccia perfetta per evitare puliti, pelle secca e squamosa

Appena usciti dalla doccia e dopo esserci asciugati è buona norma utilizzare subito una crema idratante per evitare che la nostra pelle si secchi e diventi squamosa. Le creme migliori sono quelle che si asciugano in fretta, e non lasciano la pelle appiccicosa. Se abbiamo la pelle sensibile, è consigliabile utilizzare della crema idratante senza profumo, che ha meno probabilità di irritare la pelle.

Almeno in casa non utilizziamo vestiti troppo aderenti

Ecco la routine post doccia perfetta per dire addio a pelle secca e squamosa d’inverno. Concludiamola indossando vesti di casa non troppo aderenti, magari dei pantaloni della tuta larghi e una vestaglia, che ci tengono al caldo senza irritare la pelle.

Se abbiamo l’abitudine di depilarci sulle gambe, cerchiamo di farlo meno spesso durante l’inverno, in quanto la ricrescita dei peli è un fattore contribuente all’irritazione e al prurito che può svilupparsi sulle gambe. Se notiamo arrossamenti, sfoghi o irritazioni dovremmo rivolgerci prontamente a un dermatologo.