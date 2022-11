I rimedi naturali più efficaci che migliorerebbero la circolazione sanguigna nelle mani

Il cuore manda il sangue con grande potenza in tutto l’organismo. Il sangue si diffonde in ogni parte del nostro corpo attraverso i vasi sanguigni. Tuttavia, non è così raro avere dei problemi di circolazione nelle zone periferiche come le mani e i piedi.

Avere una cattiva circolazione nelle mani provoca alcuni sintomi, come avere le mani rosse e gonfie. Oltre a rivolgersi al proprio medico, vedremo quali sono i rimedi naturali più efficaci che migliorerebbero la situazione riattivando la circolazione del sangue.

Soltanto uno specialista può determinare nel dettaglio la situazione e indicare la terapia corretta. Ma anche gli specialisti consigliano spesso di fare alcuni esercizi mirati e usare dei piccoli ingredienti del tutto naturali in grado di dare sollievo.

I rimedi naturali più efficaci che migliorerebbero la situazione in caso di mani rosse e gonfie

Quando si avverte una cattiva circolazione alle mani, ai piedi oppure alle gambe, non bisogna mai sottovalutare il problema. Questa condizione può portare a problemi molto gravi di salute, come emicrania, ischemia cerebrale, infarto, ma anche emorroidi e diabete.

Se dagli accertamenti risultasse essere tutto nella norma, potrebbe succedere lo stesso di avvertire qualche sintomo spiacevole. Ad esempio, è frequente sentire un po’ di formicolio e avere le mani fredde. Cosa fare per riattivare la circolazione in questo caso?

La prima cosa da fare è scuotere energicamente le mani e poi aprirle e chiuderle continuamente per alcuni secondi. Anche strofinarle tra di loro potrebbe aiutare. Attenzione, inoltre, a come si tengono durante la giornata e cercare di non essere sedentari, ma un po’ attivi.

Per migliorare la circolazione sanguigna in tutto l’organismo basta una passeggiata di almeno 30 minuti ogni giorno. Un’attività che può riattivare anche il metabolismo, migliorare la digestione, dare più energia, tra le altre cose.

Ci sono delle piante e spezie naturali che possono essere molto preziose in questo caso. Queste sono:

aglio;

passiflora;

rosmarino;

zenzero;

timo.

Sono tutti ingredienti che si usano spesso in cucina, ma è possibile anche farne una tisana da sorseggiare alla sera in modo da prendere tutti i benefici e non solo per la circolazione sanguigna.

Come riattivare la circolazione con un vero toccasana

Secondo gli esperimenti un ottimo vasodilatatore sarebbe un composto di aglio e miele. I benefici di questi due prodotti naturali, combinati insieme, sarebbero un vero toccasana per tutto l’organismo. Ma come prepararlo?

Per preparare questa medicina naturale basta procurarsi mezza tazza di miele e 5 spicchi di aglio. Quest’ultimo va sbucciato e schiacciato per bene, prima di essere inserito in un contenitore di vetro con chiusura ermetica.

A questo punto si aggiunge il miele, si mescola, si chiude e si lascia a riposo una settimana in un luogo fresco e buio. Per gli esperti andrebbe bene assumerne un cucchiaio la mattina prima di fare colazione, ma è fondamentale ascoltare il parere del proprio medico prima di farlo.