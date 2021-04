Chi ha detto che per decorare giardini e balconi bisogna scegliere piante belle ma non commestibili?

Il coronavirus ha indubbiamente modificato le tendenze e le abitudini. A causa del periodo di ristrettezza economica si cerca maggiormente l’occasione perfetta per soddisfare le esigenze ma non intaccare troppo il portafoglio.

Risparmiare è un obiettivo che interessa proprio a tutti ed è per questo che molti stanno scovando le idee più utili e geniali anche per il giardino o il balcone di casa.

Più volte la Redazione ha mostrato quei metodi veloci ed economici per decorare gli spazi verdi di casa.

Oggi, invece, l’attenzione è rivolta ad una pianta che si trova spesso tra boschi e sentieri collinari di tutta Italia e che regala soddisfazioni immense a costo zero.

L’idea geniale che sta piacendo a molti per avere il balcone sempre decorato e profumatissimo con dei frutti eccezionali

Stiamo parlando delle more. Tecnicamente il rovo è una pianta perenne arbustiva che appartiene alla famiglia delle rosacee. Per la loro conformazione, i rovi sono perfetti per decorare velocemente una parete in modo uniforme. Inoltre, dal rovo nascono le more, frutti dalla dolcezza inconfondibile che piacciono moltissimo ai bambini ma anche agli adulti.

Le proprietà

Le more sono una fonte importante di antiossidanti che vanno a contrastare i radicali liberi. Contengono poi buone dosi di vitamina C, vitamina E e ferro.

Non tutti sanno che è possibile coltivarle velocemente anche sul balcone di casa. In questo modo si potrà godere non solo di una pianta visibilmente bella e colorata ma assaporare anche dei prodotti unici e gustosi.

Per avere more squisite a portata di mano, basterà raccogliere una piantina dal bosco, oppure acquistarla dal fiorario di fiducia, procurarsi un vaso abbastanza grande e un terriccio universale.

Inoltre, il rovo si può riprodurre facilmente mediante le talee.

Inserire metà terriccio nel caso, inserire la pianta e ricoprire con il terriccio avanzato. Un segreto per migliorare le prestazioni della pianta, è quello di posizionare il colletto, ovvero la zona posta subito sopra la prima radice, a livello della superficie del terreno.

Schiacciare leggermente il terreno per compattare bene il tutto. Inumidire il terriccio periodicamente. Il rovo è una pianta resistente che non teme le calde temperature estive. Ed il gioco è fatto.

Ed ecco l’idea geniale che sta piacendo a molti per avere il balcone sempre decorato e profumatissimo con dei frutti eccezionali.