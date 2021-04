Quando parliamo di uova possiamo riferirci a mille tipi di preparazioni diverse. Frittate, omelette, uova sbattute o uova in camicia. Addirittura, Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo spiegato perché sempre più italiani hanno scelto di mangiare uova alla coque di mattina.

Eppure, se ci limitassimo a considerare le uova come un alimento sbaglieremmo di grosso. Il loro guscio, infatti, può essere davvero molto utile. Da una parte i gusci delle uova rotte sono un grande concime per le piante, e dall’altra possono aiutarci moltissimo in casa. Infatti, in pochissimi sanno che basta un guscio di uovo per lucidare il vetro e lo smartphone.

Come fare

Per poter usare a pieno i vantaggi che traiamo dal guscio di un uovo abbiamo bisogno di molta manualità e precisione. Gli esperti ci dicono che per compiere questa operazione serva un uovo non rotto, ma Noi di ProiezionidiBorsa non amiamo gli sprechi e allora consigliamo quanto segue.

Innanzitutto prendiamo un guscio d’uovo e con molta delicatezza lo mettiamo su di un supporto qualunque. Possiamo anche tenerlo con una mano ma rischiamo di bruciarci con il fuoco.

Infatti, dobbiamo prendere un accendino o un fiammifero e avvicinare molto la fiamma al guscio. Dobbiamo aspettare, con la fiamma accesa, almeno fino a quando il guscio d’uovo diventi nero.

A questo punto, dobbiamo prendere un panno, meglio se struccante. Lo andiamo a sfregare delicatamente, ma con forza, sul guscio nero, per poter prendere tutto il colore.

A questo punto, possiamo passarlo sulle superfici in vetro. Infatti, grazie alla reazione chimica causata dal fuoco al guscio d’uovo, il panno struccante sarà pieno di un composto perfetto per lucidare il vetro.

Questo piccolo trucco vale naturalmente anche per i nostri amati smartphone. Riusciremo così a fare delle foto pazzesche e meravigliose senza alcun tipo di patina. Ecco perché in pochissimi sanno che basta un guscio di uovo per lucidare il vetro e lo smartphone.