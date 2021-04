La primavera sta sprigionando la sua forza. Tutti gli alberi sono in fiore. È tempo di pulizie approfondite e di cambi di stagione.

Ogni angolo della casa è opportunatamente sistemato e rinnovato in vista delle temperature più calde. Ed ecco che anche il giardino, il balcone e qualsiasi angolo “green” della casa si veste di nuova vita.

Si va alla ricerca di piante e fiori spettacolari e dalla facile coltivazione per decorare ma senza troppi sforzi e perdite di tempo.

A tal proposito, per conquistare amici e parenti con una pianta portafortuna, si consiglia “Attrae il denaro in casa di chi la possiede, ecco la pianta speciale che sta facendo impazzire il mondo”. Articolo consultabile, cliccando QUI.

In questo spazio, invece, la Redazione vuole proporre un arbusto dai fiori coloratissimi e originali, talmente belli da far invidia.

Giardini e balconi sempre fioriti grazie a questa pianta spettacolare che sta spopolando, unica da far invidia

Stiamo parlando della hoya bella, una pianta ornamentale che regala una particolare infiorescenza dai colori e dalle forme singolari. Profumatissima ed elegante la hoya bella fa parte del genere “hoya” che comprende all’incirca 300 specie tra succulente e non succulente.

La hoya bella, conosciuta anche con il nome di hoya lanceolata, appartiene famiglia delle apocynaceae ed è una pianta originaria dell’Estremo Oriente. L’arbusto non supera i 40 massimo 45 cm di altezza. Possiede molte foglie che la rendono rigogliosa e piena ma la sua particolarità è certamente legata ai fiori.

I fiori

Grazie ad una caratteristica forma a stella con cinque petali dalle sfumature che vanno tra il bianco e il rosa questa pianta è tra le più belle da avere in casa. I piccoli fiorellini stellati formano un ombrello ricadente che ammalia e stupisce. La fioritura parte in primavera ma continua poi per tutta l’estate.

Perfetta per gli appartamenti, la hoya bella è abbastanza resistente. Per farla vivere più a lungo bisogna ripararla dalla luce diretta e costante del sole. Bisogna anche stare attenti al vento, soprattutto se si abita in una zona notoriamente ventosa.

Facile da coltivare, non richiede tanta cura ed è per questo motivo che potremmo avere giardini e balconi sempre fioriti grazie a questa pianta spettacolare che sta spopolando, unica da far invidia!