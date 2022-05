Per fare un figurone con i propri ospiti non sempre bisogna fare i conti con ricette elaborate e lunghe nella preparazione. Ingredienti come la ricotta, da sempre associata a preparazioni salate, rappresentano invece la base perfetta per la realizzazione di dolci velocissimi.

Bastano appena 2 ingredienti che tutti hanno in frigo per preparare un’ottima ricotta fatta in casa in pochi minuti. In alternativa, possiamo sempre scegliere di acquistarla comodamente nei banconi del supermercato. Unendola a un solo altro ingrediente potremo realizzare una crema soffice, da proporre in diverse varianti. Possiamo proporla insieme a miele e sciroppo d’acero, o unirla a cioccolato e mascarpone.

Ancora, la crema di ricotta è ottima insieme alla frutta e arricchita da note croccanti come pistacchi, biscotti sbriciolati, muesli o granella di nocciole.

Gli ingredienti della ricetta per 2 persone

60 grammi di ricotta vaccina;

40 grammi di yogurt bianco dolce;

gocce di cioccolato q.b.;

fragole fresche a pezzetti q.b.;

mirtilli o frutti di bosco a piacere.

Perché questa velocissima crema di ricotta è il dolce al cucchiaio dell’ultimo minuto con cui farcire anche cannoli e crostate

Chi cerca un dolce velocissimo da servire ai propri ospiti senza disordinare la cucina deve assolutamente conoscere questa crema di ricotta al cucchiaio. Si tratta di una preparazione base, con cui farcire anche torte, crostate alla frutta e i tanto amati cannoli siciliani. Di questi ultimi, poi, è possibile prepararne anche una versione cheesecake da leccarsi i baffi.

Se vogliamo servirla come dolce al cucchiaio, basterà farcirla con cioccolato, fragole e frutti di bosco. Altrimenti, possiamo personalizzarla in base al dolce da farcire.

Come preparare questa crema vellutata

Sicuramente questa velocissima crema di ricotta è il dolce veloce con cui stupiremo tutti i nostri ospiti. Ma come prepararla in appena 5 minuti?

Basterà munirsi di fruste elettrica da cucina e montare la ricotta insieme allo yogurt. Bisognerà raggiungere la consistenza di una crema spumosa, soffice e vellutata. Un piccolo trucco per capire se la consistenza è ottimale è quello di prelevarne un po’ con il cucchiaino e girarlo al contrario.

Se la crema di ricotta resterà sul cucchiaino, la consistenza è ottima. Basterà impiattarla in una piccola boule di vetro e aggiungere gli ingredienti di guarnizione per gustare un dolce al cucchiaio davvero semplice, ma fenomenale.

