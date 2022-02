Uno dei film cult per antonomasia degli anni Ottanta è stato sicuramente 7 chili in 7 giorni. La pellicola inizia con l’inedito duo comico, composto da Renato Pozzetto e Carlo Verdone, che strappa a fatica una laurea in medicina. Dopo qualche anno di fallimenti lavorativi, i due decidono di sfruttare le loro discutibili competenze per aprire una clinica dimagrante. Da qui lo slogan che dà il titolo al film, piena di situazioni divertenti e grottesche, con un finale tutto da ridere.

Oggi non vogliamo assolutamente ripetere quel tipo di esperienza con questo articolo. Vogliamo, però, proporre degli esercizi che, se fossero svolti ogni giorno, per circa 7 minuti, potrebbero davvero trasformare pancia e addominali. Certo, ricordiamo sempre che il solo esercizio non basta. Anche un’alimentazione corretta aiuta nel mantenimento di un fisico il più possibile curato e atletico.

Il primo esercizio che proponiamo lo faremo con questa posizione di partenza. Gambe leggermente divaricate, braccia distese di fronte al nostro petto, mani strette. Da qui, inizieremo a ruotare il busto, prima a destra, poi a sinistra. Iniziamo piano, poi andiamo in leggera progressione. Il tutto per un minuto.

Trenta secondi di recupero in cui sciogliamo bene tutti gli arti prima di effettuare il secondo esercizio. Assumiamo nuovamente la stessa posizione di prima, cambiando solo il posizionamento delle braccia, che andranno lungo il corpo. Muoveremo ancora il busto, questa volta non in rotazione, ma andando lateralmente, dall’alto verso il basso. Su e giù in progressione per circa un minuto, per poi sciogliere bene. Operazione molto importante da fare alla fine di ogni esercizio.

Altro che 7 chili in 7 giorni, bastano 7 minuti per avere la pancia piatta e gli addominali scolpiti senza andare in palestra

Il terzo sarà un crunch cross in piedi. Posizione di partenza sempre uguale, braccia stavolta rivolte verso l’alto, ma non completamente tese. Si solleva la gamba destra, che va in direzione del gomito sinistro, poi con la sinistra andremo verso il gomito destro. Un minuto in leggera progressione anche in questo caso, prima di sciogliere per trenta secondi.

Terminiamo la sessione in piedi e ci sdraiamo a pancia in su. Andiamo a eseguire un roll up. Gambe e braccia distese in partenza, poi ci metteremo in posizione seduta, andando prima a sollevare le braccia di fronte a noi e quindi caricando sugli addominali per alzarci. Da qui torneremo in posizione iniziale, scendendo prima con l’addominale e poi con le braccia. Queste non ci devono dare lo slancio né nel salire, né nello scendere. Il corpo deve rimanere sempre teso. Un minuto, poi ci alziamo, sciogliamo e ci prepariamo all’ultimo esercizio, il crunch.

Ritorniamo in posizione distesa, gambe piegate, mani intrecciate dietro la testa e saliamo facendo lavorare tutta la fascia addominale. Non è importante salire tantissimo, ma dobbiamo sentire i nostri addominali lavorare bene. Testa e collo devono rimanere paralleli al pavimento e non essere usati per darsi slancio. Altro che 7 chili in 7 giorni! Con questi pochi esercizi, alternati al giusto recupero, 7 minuti al giorno basteranno per far crescere i nostri addominali e diminuire la nostra pancia.