Il fegato è la ghiandola più grande del corpo umano ed è importantissima per le funzioni che svolge. Il fegato, infatti, produce la bile ed aiuta la trasformazione degli alimenti assorbiti. Produce la maggior parte delle proteine del sangue e immagazzina gli zuccheri che, quando abbiamo bisogno di energia, libera nel sangue. Inoltre potremmo definire il fegato un vero e proprio “filtro” antitossine: elimina le sostanze tossiche, riduce il colesterolo in eccesso e aiuta la digestione.

Per questi e per tanti altri motivi è importantissimo proteggere la salute del fegato.

Il problema è che il fegato è molto vulnerabile, ed è soggetto a problemi e danni. In particolare, l’abuso di alcol, di fumo, l’utilizzo sbagliato di alcuni farmaci e un’alimentazione scorretta possono causare diverse patologie a questa ghiandola importantissima.

In pratica non basta non fumare e non bere per salvaguardare il fegato: è importante anche curare ciò che mangiamo. Alcuni cibi sono un vero toccasana per il nostro fegato, come queste 3 verdure purificanti che aiutano l’eliminazione delle tossine.

Al contrario, alcuni alimenti molto diffusi e consumati (anche dai bambini) possono trasformarsi in un peso. Potremo tranquillamente definire questi cibi come “nemici del fegato”. Scopriamo meglio di cosa si tratta.

Li mangiamo a colazione senza sapere che questi cibi sono nemici del fegato e potrebbero affaticarlo

L’alimentazione ha un ruolo fondamentale per curare il proprio corpo e prevenire l’insorgenza di problemi di salute, anche gravi. Quando mangiamo lo facciamo sempre a cuor leggero, senza pensare alle eventuali conseguenze. In realtà, però, dovremmo consumare con molta attenzione alcuni cibi perché potrebbero procurare delle patologie. È il caso, ad esempio, di questi 3 alimenti nemici del cuore da evitare per mantenere sotto controllo il colesterolo.

Per non appesantire il fegato, invece, è altamente sconsigliato il consumo di quantità eccessive di cibi ricchi di zuccheri semplici. Lo specifica il sito Educazione Nutrizionale Grana Padano (ENGP) che indica di fare particolare attenzione al consumo eccessivo di cibi come biscotti industriali, merendine varie, snack al cioccolato, al miele. Si parla anche di succhi di frutta e, in generale, di tutti cibi troppo zuccherati. Si tratta di ingredienti tipici della nostra colazione, e infatti li mangiamo a colazione senza sapere che questi cibi sono nemici del fegato e potrebbero affaticarlo.

Altri cibi a cui fare molta attenzione

Facciamo attenzione anche al sale che utilizziamo, e aggiungiamolo ai cibi con molta parsimonia. Evitiamo anche alcuni alimenti pronti troppo ricchi di sale, come questi salumi sconsigliatissimi anche per chi soffre di problemi al cuor e ipertensione.

È fortemente sconsigliato anche l’eccesso di cibi spazzatura, i classici pasti da fast food, ma anche a burro, lardo, strutto, frattaglie, carni troppo grasse e cibi fritti. Nella stessa categoria rientrano anche alcolici, superalcolici e l’alcol, in generale, contenuto in vino, liquori e grappe. Tutti questi alimenti non fanno bene all’organismo e, in particolare, affaticano il fegato che, per smaltirli, dovrà lavorare il doppio.