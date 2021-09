La pasta è per noi italiani una fonte di gioia e di orgoglio. E non a caso è conosciuta in tutto il mondo. Non manca mai sulle nostre tavole, soprattutto se abbiamo ospiti.

Ed è veloce da preparare se abbiamo poco tempo a disposizione.

Grazie ad un precedente articolo abbiamo scoperto che per spaghetti alle vongole indimenticabili basta questo trucchetto dei migliori chef. E i nostri ospiti ci hanno lodato per settimane.

Ma come possiamo stupirli di nuovo?

Niente paura. Stiamo per leggera una ricetta facile e veloce che sarà la perfetta soluzione ad ogni nostro problema culinario.

Come cucinare spaghetti sempre gustosi con questa facile ricetta che spopola sul web

Tra tutta la pasta che conosciamo, molti di noi preferiscono gli spaghetti. Riusciamo a cuocerli bene e ad abbinarli perfettamente a qualsiasi condimento.

Conosciamo da poco il trucchetto geniale per cuocere perfettamente le melanzane in 5 minuti. E questo ci ha permesso di poterle aggiungere ai nostri spaghetti. Arricchendo così il nostro sugo.

Ma oggi scopriremo come impreziosire al meglio i nostri spaghetti grazie ad un piatto tipico della storia siciliana.

Infatti, per spaghetti sempre gustosi e squisiti basta questa ricetta rivisitata famosissima sul web. Stiamo parlando della famosa pasta “Alla Norma”.

Questo è un piatto di pasta classico e meravigliosamente semplice. È incredibilmente soddisfacente, pieno di sapore e sembra un grande abbraccio in una ciotola. La melanzana assume la consistenza più sorprendente e i capperi aggiungono un tocco salato alla salsa di pomodoro dolce. Infine, il peperoncino gli conferisce un delizioso calore.

Ma vediamo ora come cucinare spaghetti sempre gustosi con questa facile ricetta che spopola sul web.

Ingredienti (per 4 persone):

2 melanzane;

3 spicchi d’aglio;

un mazzetto di basilico fresco;

1 cucchiaino di origano essiccato;

1 cucchiaino di peperoncino essiccato in scaglie;

olio d’oliva;

1 cucchiaio di capperi;

aceto di vino rosso (1 cucchiaio);

1 barattolo di pomodori da 400 g;

320 g di spaghetti integrali;

olio extra vergine di oliva.

La ricetta

Iniziamo tritando le melanzane a pezzi di circa 2 cm. Versiamo i cubetti in uno scolapasta nel lavandino. Cospargiamo il tutto di sale marino per estrarre l’umidità. Poi lasciamo riposare per circa 20 minuti.

Nel frattempo, inizieremo a sbucciare ed affettare finemente l’aglio. Poi laveremo le foglie di basilico e affetteremo finemente i gambi.

Passati i 20 minuti, risciacqueremo le melanzane. Asciughiamole con l’aiuto della carta da cucina. Poi mettiamole in una ciotola capiente insieme all’origano, il peperoncino, una spruzzata di olio d’oliva e un pizzico di sale marino e pepe nero. Sarà importante mescolare con cura.

Bisognerà poi spruzzare l’olio d’oliva in una grande padella a fuoco medio. Una volta calda, aggiungeremo le melanzane e le faremo friggere per 5-8 minuti.

Aggiungiamo un’altra spruzzata di olio d’oliva, seguita dall’aglio, dai capperi e dai gambi del basilico. Poi cuociamo per altri 2 minuti o fino a doratura.

A questo punto dovremo mescolare l’aceto e i pomodori, rompendoli con il dorso di un cucchiaio. Abbassiamo il fuoco e cuociamo lentamente 15-20 minuti.

Poi, dovremo cuocere gli spaghetti in una pentola di acqua bollente salata in precedenza per 8 minuti.

Una volta cotti gli spaghetti li scoleremo. Ricordiamoci di tenere una tazza dell’acqua di cottura. Ci servirà da aggiungere alle melanzane.

Infine, mescoleremo gli spaghetti al sugo. Utilizziamo qualche foglia di basilico per abbellire il nostro piatto.

Avremo così ricreato un piatto che guarda alla tradizione ma che rimane comunque dei nostri giorni.

