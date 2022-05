La febbre è un problema che ci portiamo dietro tutto l’anno. Questo perché è la risposta fisiologica del nostro organismo mentre cerca di eliminare i virus. Tra le conseguenze di questo malessere troviamo anche la mancanza di appetito. L’alimentazione è, però, estremamente importante e non va assolutamente trascurata. Le sostanze nutritive all’interno del cibo possono, infatti, aiutare a sconfiggere le infezioni.

Anche se non abbiamo fame, dobbiamo cercare di nutrirci lo stesso. Non dobbiamo esagerare, ovviamente, perché potremmo appesantire lo stomaco. Non solo frutta e verdura di stagione, ma anche altri alimenti possono aiutarci ad affrontare la febbre. Alcuni cibi, invece, vanno assolutamente evitati.

Assumiamo vitamine e minerali

Per prima cosa, dobbiamo integrare le vitamine. Grazie a verdura e frutta di stagione questo non sarà un problema. Cerchiamo di fare il pieno di alimenti che contengono vitamina C, che aiuta a rafforzare il sistema immunitario. In estate troviamo le pesche, le fragole e i meloni per quanto riguarda la frutta. Invece tra le verdure, ci sono i pomodori. Anche alimenti come l’insalata, che hanno un’alta concentrazione di antiossidanti, potrebbero essere l’ideale.

Anche banane e avena, grazie alla loro leggerezza e al loro gusto blando sono da preferire. Questo perché sono un ottimo metodo per aggiungere calorie, vitamine e minerali al nostro corpo. Soprattutto per quanto riguarda le banane, queste sono ricche di potassio e fibre che aiutano a riequilibrare gli elettroliti ad affrontare altri sintomi, come la diarrea.

Non solo frutta e verdura di stagione per affrontare la febbre, ma anche questi cibi che abbiamo in casa

Lo zenzero è un grande alleato del nostro sistema immunitario. In particolare, è un alleato contro la nausea. Quando abbiamo la febbre, questo malessere potrebbe attaccare il nostro appetito. Alcuni pezzi di zenzero fresco nell’acqua calda, potrebbero aiutarci ad affrontarlo.

Infine, lo yogurt contiene probiotici benefici, i quali aiutano flora intestinale e la salute dell’apparato digerente. Potrebbero, inoltre, aiutare a guarire più velocemente. Non dimentichiamoci le proteine, che supportano il corpo nella difesa all’infezione. Pesce come merluzzo e salmone, possono essere due alimenti perfetti per non appesantire il corpo. Dobbiamo solo ricordarci di mettere poco sale e condirli in modo leggero. Anche tacchino e pollo potrebbero essere dei cibi adatti ad affrontare la febbre.

Ci sono anche dei cibi e delle bevande assolutamente da evitare. Per prima cosa, ovviamente, troviamo l’alcol, che indebolisce il sistema immunitario. Anche la caffeina è meglio evitarla, quindi sia caffè che bevande che la contengono. I latticini, escluso lo yogurt, sono anch’essi nella lista. Questo perché potrebbero provocare congestioni. Infine, tutti i piatti molto grassi o fritti potrebbero appesantire lo stomaco.

