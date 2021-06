Il jeans è uno dei capi d’abbigliamento più diffusi, amati ed utilizzati al Mondo. È un capo davvero versatile che, se abbinato nel modo corretto, ci permette di fare un figurone anche in occasioni più chic. In ogni caso, se li laviamo nel modo scorretto, potremo rovinarli in fretta. Li abbiamo sempre lavati in altro modo ma questo è il metodo infallibile per lavare i jeans in lavatrice senza commettere errori che possono rovinarli.

Basse temperature e giri

Il denim è un tessuto abbastanza resistente. Nonostante ciò, la Redazione consiglia di prendere delle precauzioni se vogliamo che i nostri jeans rimangano come nuovi a lungo. Per prima cosa, è importante non lavarli ad alte temperature. A differenza dei capi in cotone, il denim non è adatto ad essere sottoposto a cicli di lavaggio lunghi e con acqua molto calda. Se vogliamo igienizzare il capo d’abbigliamento in jeans piuttosto aiutiamoci utilizzando dei prodotti additivi che permettono di eliminare i germi. Un altro importante aspetto da tenere in considerazione sono i giri della lavatrice. Per una buona tenuta del jeans, consigliamo di lavarli al massimo ad 800 giri per non rovinarne le fibre. Infine, quando possibile, stendiamo i nostri capi immediatamente dopo la fine del lavaggio. Questo eviterà che i jeans assorbano odori cattivi e che possa formarsi della muffa sui capi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Lavaggi separati

Probabilmente non ci abbiamo mai pensato, ma dovremmo sempre riservare ai capi in jeans un lavaggio a parte. Il motivo è che il contatto e lo sfregamento con altre tipologie di tessuto può danneggiarli e raggrinzirli. Inoltre, il modo migliore per stenderli è quello di appenderli per la cintura oppure dalle asole. In questo modo non avremo le antiestetiche pieghe e segni delle mollette una volta asciutti.

Detersivi delicati

Sfortunatamente, non tutti i detersivi sono i più adatti per lavare i nostri jeans. Dovremo scegliere possibilmente dei detersivi appositi per i tessuti in jeans. In alternativa, scegliamo sempre detersivi delicati ai quali aggiungiamo un po’ di candeggina delicata. Manterremo così le fibre dei tessuti sempre morbide anche senza l’uso dell’ammorbidente e, quando indosseremo il capo d’abbigliamento, non ci irriterà la pelle.

Consigli

Li abbiamo sempre lavati in altro modo ma questo è il metodo infallibile per lavare i jeans in lavatrice senza commettere errori che possono rovinarli. Quando arriva il momento di riporre i nostri capi in jeans nell’armadio è meglio evitare di piegarli. Se li pieghiamo si creeranno delle grinze antiestetiche, ma non solo. Infatti, il tessuto potrebbe scolorire nei punti in cui viene piegato. Optiamo quindi per appendiabiti appositi per i pantaloni.

Approfondimento

Scegliere il tacco giusto in base alla nostra fisicità non è mai stato così semplice se seguiamo questi pratici consigli.