Ci sono borghi poco conosciuti in Italia che però non sfuggono ai palati raffinati degli inglesi e degli americani. Calitri è il paese considerato il “buen retiro” italiano da un noto magazine internazionale che censisce i luoghi in cui è consigliato vivere e quelli da escludere. Un’opinione autorevole e una considerazione netta che fa il giro del mondo. Oltre alla suggestione paesaggistica tiene conto dei serviz. L’ingresso nella super classifica per Calitri è datato 2010. Anno di rilancio della notorietà del borgo. Dopo aver parlato ai nostri lettori di Zungoli, Calitri è un altro dei diversi borghi della provincia di Avellino, che ci sentiamo si suggerire.

Perché scegliere Calitri

Questo borgo considerato posto al sole nell’entroterra meridionale è meta prediletta per chi cerca relax ma anche musica e colori ad agosto. Luogo dei misteri, della cultura e della storia. Ma anche della creatività francamente singolare che mai si direbbe per un posticino dell’entroterra campano. Un luogo quasi mistico dove, infatti, dei rituali magici ancestrali se ne fa motivo di attrazione turistica e custodia gelosa. Ma Calitri è anche un centro storico suggestivo, borgo castello, grotte in tufo, Chiese e musei.

Pace e creatività

Il paese è una cittadina e si presenta come un presepe diroccato a quasi 900metri di altezza nel mezzo di un’immensità verde che pare non conoscere confine. Arrivarci è parte di un viaggio interiore attraverso una terra silente che urla il suo passato e il suo presente.

Celebre per l’arte della ceramica, sono numerosi i riconoscimenti per le opere artistiche, obiettivamente apprezzabili, che portano Calitri ad infastidire i concorsi e le classifiche più blasonate.

Musica e colori

Con i suoi 4500 residenti circa, Calitri ad agosto diventa un borgo in luce. Infatti, questo borgo considerato posto al sole nell’entroterra meridionale è meta prediletta per chi cerca relax ma anche musica e colori ad agosto.

Il cantautore, poeta e scrittore Vinicio Capossela ogni anno omaggia la sua terra d’origine con lo Sponz Fest. Manifestazione calamita per migliaia di giovani provenienti da ogni dove. Sempre ad agosto normalmente ci sono anche altre manifestazioni degne di essere considerate. Tutti gli aggiornamenti per l’imminente estate si possono cercare monitorando le pagine web della ProLoco e contattando i numeri utili forniti dal Comune nella sua pagina ufficiale.

Come arrivare

Il Comune, come indicato dalla pagina web ufficiale, è raggiungibile dall’A16 Napoli – Bari, uscita Lacedonia o Candela; ancora dall’A3 Salerno- Reggio Calabria, uscita Contursi. Gli accessi sono anche consentiti attraverso la S.S. 399 – S.S. 401 Ofantina – S.S. 303