Non tutte le scarpe si adattano bene a tutte le fisicità. Proprio per questo motivo, sbagliare modello, colore e forma delle nostre scarpe può essere molto facile. Per cercare di fare chiarezza e scegliere solo ciò che si adatta meglio alla nostra figura, la Redazione vuole dare qualche dritta. Infatti, scegliere il tacco giusto in base alla nostra fisicità non è mai stato così semplice se seguiamo questi pratici consigli.

Non esagerare con i tacchi

Se siamo donne che non superano il metro e 60 di statura evitiamo di indossare tacchi che superano i 10 centimetri. Anche se la logica ci suggerisce il contrario, dei tacchi di altezza esagerata su una ragazza molto bassa fanno sembrare le sue gambe ancora più corte. Per avere un effetto perfetto ed elegante facciamo in modo che tra tacco e plateau non vengano superati i 10 centimetri. Inoltre, se vogliamo rendere le nostre gambe più lunghe e slanciate non creiamo stacchi di colore sulla gamba. In che modo? Utilizzando calze e scarpe dello stesso colore creeremo un effetto di continuità e le nostre gambe appariranno più lunghe.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Anche le donne alte possono indossare i tacchi

Se siamo donne alte circa un metro e 80 centimetri e vogliamo usare dei tacchi, sarà sufficiente non esagerare. Perfetti per questo tipo di figura sono, ad esempio, i kitten heels o tacchi non superiori ai 5 centimetri. Inoltre, un tacco basso e largo ci permetterà di compensare la nostra figura longilinea.

Scarpa neutra adatta a tutte

La moda ogni anno ci propina modelli nuovi e colori bellissimi. Se nella nostra cabina armadio abbiamo tutti i colori dell’arcobaleno è meraviglioso, non dimentichiamoci però l’importanza del neutro. Se c’è una scarpa che si adatta bene ad ogni occasione, ad ogni fisicità e sotto a qualsiasi capo questa è una sola. Stiamo parlando delle pumps in vernice nude con il tacco sottile. Questa scarpa ha il magico potere di slanciare la figura ed allungare le gambe.

Gambe storte? Sì ai tacchi

Se siamo convinte che le donne con le gambe storte non dovrebbero indossare i tacchi ci stiamo sbagliando. I tacchi non si negano a nessuna donna, basta scegliere quelli giusti. I tacchi eccentrici e colorati attirano l’attenzione su caviglie e polpacci e quindi sono da evitare. Ma un paio di tacchi semplici, non troppo alti e di colori tenui ci restituiscono l’effetto opposto aiutando a riequilibrare la figura.

Piedi grandi?

Se la misura del nostro piede supera il numero 40, sarà sufficiente scegliere scarpe con il tacco largo, senza punta e minimali. Infine, scegliamo scarpe dai tessuti opachi e dai colori naturali: in questo modo metteremo meno in evidenza le dimensioni dei nostri piedi.

Scegliere il tacco giusto in base alla nostra fisicità non è mai stato così semplice se seguiamo questi pratici consigli. In fondo, basta seguire poche e semplici regole per essere perfette in ogni occasione.

Approfondimento

È incredibile ma basta seguire questi semplici e geniali trucchetti per indossare qualsiasi tipo di tacco senza provare dolore.