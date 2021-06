Perché mettere queste simpatiche palline in lavatrice insieme al bucato ci farà risparmiare tantissimi soldi lavare meglio e aiutare l’ambiente

Preoccuparci dell’ambiente, essere più sostenibili, ognuno nel proprio piccolo, è diventata una prerogativa di moltissimi ormai. Essere ecosostenibili però non è sempre facile né tantomeno economico. Non è facile poiché vi sono molte aziende che “abusano” della dicitura BIO, senza poi esserlo davvero. Si servono di questi concetti a cui siamo diventati più sensibili per progettare campagne pubblicitarie che poi non rispecchiano appieno le promesse. Creando spesso sfiducia nel consumatore. Quando invece il prodotto sponsorizzato lo è davvero, finisce per avere dei costi che non rientrano nei budget familiari di una famiglia di medio reddito. Ecco allora che il web si riempie di consigli, trucchetti, rimedi casalinghi. Fra questi, da tempo ormai, vi è l’uso delle palline per lavatrice. Vediamo nel dettaglio perché mettere queste simpatiche palline per lavatrice insieme al bucato ci farà risparmiare tantissimi soldi, lavare meglio e aiutare l’ambiente.

La funzione delle microplastiche nei detersivi

Forse in molti non conoscono veramente la funzione delle microplastiche all’interno dei detersivi per il bucato. Sono letteralmente piccolissime palline di materie plastiche che all’interno del detersivo liquido, ma anche nei dentifrici, svolgono un’azione meccanica di sfregamento. In pratica sono il modernissimo sostituto del lavaggio a mano. Il movimento dato dal cestello e lo sfregamento delle microplastiche sui tessuti aumentano l’azione pulente dei detersivi. Semplice. Peccato che queste microplastiche non si deteriorino e giungono nei nostri mari finendo per essere direttamente ingerite dai pesci. Che poi consumiamo noi, chiudendo un circolo che ha dell’incredibile. Tutto questo cosa ha a che fare con le palline per lavatrice?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Cosa fanno le palline nel bucato?

Le palline per lavatrice che troviamo comunemente in commercio a prezzi economici, hanno diverse forme. Tutte presentano superfici irregolari e bitorzolute. Di plastica, gomma o silicone, la loro conformazione attrae i pelucchi depositati sui vestiti. Inoltre, se ne mettiamo tre o quattro in lavatrice insieme al bucato svolgono proprio quell’azione meccanica di sfregamento che aiuta il detersivo ad agire meglio. In questa maniera, potenziando l’azione pulente, possiamo usare meno detersivo. Da qui un primo risparmio economico. Le fibre dei tessuti ci guadagnano, poiché meno intrise di microplastiche che col tempo le renderebbero più rigide. Inoltre, se decidiamo di acquistare dei buoni detergenti ecologici, solitamente concentrati, usandone meno, non incideranno più in maniera prepotente sul budget familiare. Ecco spiegato perché mettere queste simpatiche palline per lavatrice insieme al bucato ci farà risparmiare tantissimi soldi, lavare meglio e aiutare l’ambiente.