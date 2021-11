La moda continua a sorprende per quest’autunno-inverno 2021 e 2022. Ad aiutaci ad affrontare il periodo più freddo dell’anno arrivano tantissime idee dal fashion system. Moltissimi i capi d’abbigliamento pratici e glamour allo stesso tempo di tendenza e che stanno spopolando in queste ore.

Più volte abbiamo parlato delle ultime linee guida “modaiole” che mettono al centro una donna forte, consapevole delle sue forme e sicuramente che esce fuori da vecchi stereotipi di bellezza.

Il cosiddetto “dress code” cambia forma, ed oggi anche anche over 50 possono sfoggiare look femminili e giovani senza pregiudizi.

Tendenze over 50: l’esaltazione della bellezza consapevole

Le donne del terzo Millennio che hanno già spento le 50 candeline si ritrovano ad esibire una bellezza consapevole che appare in pace con le forme del proprio corpo. Donne che vogliono sentirsi libere nei movimenti, capaci di destreggiarsi tra gli innumerevoli impegni quotidiani ma che non rinunciano alla femminilità di vestiti belli e all’ultimo grido.

La moda premia le donne forti del 2022 ed è per questo che propone diversi capi adattabili facilmente alle giovanissime ma anche a donne più adulte.

Impossibile, ad esempio, non parlare del successo planetario dei pantaloni a palazzo. Un capo classico tornato di moda negli ultimi tempi. Ecco come abbinarlo sempre alla perfezione con questi 4 trucchetti, perfetti anche per over 50.

Per proteggerci dal freddo senza infagottarci, ecco 5 capi favolosi che stanno bene a tutte e che stanno spopolando in questi giorni.

Chi vuole slanciare la figura anche indossando scarpe senza tacco, ecco il trucchetto furbo e geniale che risolve il problema.

Insomma, di soluzioni pratiche e fashion il mondo della moda ne propone tante. Come i vestiti meravigliosi tornati ora disponibili nei negozi e che mostreremo questa sera.

Infatti, li abbiamo sempre amati perché sono comodi, femminili e perfetti anche a 50 anni e ora tornano di moda

Stiamo parlando dei vestiti di pelle, o simil pelle che tornano nuovamente a far palpitare i cuori delle fashion victim. Si tratta di capi che valorizzano le forme in modo elegante e femminile, senza strizzare troppo il fisico con tessuti eccessivamente fascianti. Per questo motivo, i vestiti in pelle o simil pelle sono molto amati perché accompagnano il fisico in modo lineare senza adagiarsi troppo sulle rotondità.

Moltissimi i modelli tra cui poter scegliere. Dal corto, a quello midi, dal chemisier al tubino, ecco come il vestito di pelle (o simil pelle) riesce fa sognare ogni donna.

Sicuramente il colore più gettonato è il nero, ma attenzione anche alle tonalità del beige e del marrone, molto in voga per l’inverno.

Basterà abbinare il vestito ad un bel paio di stivaletti per rendere subito l’outfit più sbarazzino e pratico. In questo modo, l’abito conferisce una nota rock e audace al look. Inoltre, si adatta perfettamente a tutte le fisicità. Si può optare per un modello più scivolato oppure si può valorizzare il punto vita con una cintura sottile.

Dunque, ecco perché li abbiamo sempre amati perché sono comodi, femminili e perfetti anche a 50 anni e ora tornano di moda. Quindi, non conviene farseli sfuggire. Difatti, una volta scelto il modello di vestito, l’outfit praticamente richiederà solo l’aggiunta di collant e di un paio di scarpe per essere terminato.