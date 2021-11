Buona, cremosissima e soprattutto dalle dolci note autunnali, ecco la torta alle mele più buona di sempre. Una preparazione gustosa e morbida che esalta il gusto e accontenta grandi e piccini in pochissimi minuti.

La torta che stiamo per realizzare questa sera fa parte di quelle ricette facili e veloci che bisogna assolutamente inserire nel ricettario di fiducia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Un dessert eccezionale, profumatissimo e che si prepara in soli 5 minuti. Un peccato di gola irresistibile! D’altronde, come si può restare indifferenti davanti alla morbidezza e al profumo inconfondibile delle mele?

Questi frutti sono meravigliosi nei dolci. Non a caso, la classica torta di mele della nonna è una delle ricette più gettonate e amate di sempre.

In diversi articoli precedenti, avevamo già proposto versioni tradizionali e moderne di questo dolce senza tempo. Ecco, ad esempio, la ricetta golosa talmente facile e veloce che non ha bisogno della bilancia.

Da provare assolutamente anche questa torta che non solo è buonissima ma anche molto bella da vedere.

Per conquistare amici e parenti in un solo colpo, ecco, infine, un dolce straordinario: la torta di mele ai 12 cucchiai.

É questa la morbidissima torta alle mele più cremosa del momento che nessuno vuole perdersi

Questa sera, oltre alle mele, ad arricchire la nostra torta arriva anche un altro ingrediente speciale. Stiamo parlando del cachi. Buoni e succosi, i cachi sono i protagonisti delle tavole autunnali.

Dunque, prepariamoci al gusto, ecco la morbidissima torta alle mele più cremosa del momento che nessuno vuole perdersi. I cachi nell’impasto renderanno non solo la torta più soffice ma anche più gustosa. Di seguito tutto l’occorrente per preparare una torta morbidissima di mele e cachi in pochi minuti.

Ingredienti

1 mela grande;

1 cachi;

3 uova;

300 grammi di farina tipo 00;

240 grammi di zucchero;

60 grammi di olio di semi di girasole;

80 grammi di latte;

1 bustina di lievito per dolci;

zucchero a velo per spolverare;

mezzo limone con buccia.

Procedimento

Innanzitutto bisognerà frullare il limone con la buccia e lavorarlo con lo zucchero. Aggiungere, poi, il cachi e unire pian piano anche le uova. Frullare gli ingredienti con il mixer e versare a filo anche il latte. Poi, aggiungere l’olio e infine la farina e il lievito. In 5 minuti l’impasto sarà pronto.

Prendere una tortiera e ricoprirla da carta da forno. Poi, versare l’impasto e livellarlo con un cucchiaio.

A questo punto, sbucciare la mela e tagliarla a fette. Sistemare le fette per creare una decorazione sull’impasto e infornare. Far cuocere in forno già caldo per 30 minuti alla temperatura di 180 gradi. Si consiglia sempre di fare la prova con uno stecchino per capire lo stato di cottura della torta.

Una volta cotta, far intiepidire la torta e prima di servirla spolverare con zucchero a velo.

Il risultato finale non solo sarà profumatissimo e goloso ma apparirà anche morbidissimo tanto da far venire l’acquolina in bocca.

É questa la morbidissima torta alle mele più cremosa del momento che nessuno vuole perdersi, dunque.