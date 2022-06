Classica frase dei nostri figli è quella di un giretto per l’Europa, che, magari condizionati da amici e compagni, dichiarano guerra alle solite vacanze italiane. Capiranno poi da grandi che l’Italia è unica nel suo genere e che non basterebbe una vita intera per vederla tutta. Ma anche all’estero in effetti non mancano le mete suggestive, spesso a pochi km dal nostro confine. Per quanto riguarda la meta di oggi, siamo al confine tra Francia e Spagna e faremo un’immersione in una città magnifica e, per certi versi, unica.

La novelle cuisine sarebbe nata qui

I derby in cucina non si giocano solo in Italia, ma in tutti i Paesi del Mondo. Oltre alle famose usanze che troviamo in ogni Paese che ci ospita, anche la cucina può essere motivo di discussione. Siamo nella bellissima Tolosa, chiamata anche “la città rosa” e che rivendica a sé simpaticamente la culla della cucina francese. In un accanito derby con la capitale Parigi, i cuochi di Tolosa rivendicano molti piatti tipici francesi, come il famoso “foie gras”. Piatti che sarebbero nati secondo loro proprio da queste parti. Attraversata dalla Garonna, Tolosa si trova al confine con la Spagna ed è un interessante crogiuolo di lingue, popoli, tradizioni e culture. Per tutti coloro che amano le città internazionali, ma ricche di storia, Tolosa è perfetta.

L’hanno definita la città più sottovalutata d’Europa questa meravigliosa meta intrisa di culture internazionali e famosa per la sua cucina prelibata

Talmente bella che potrebbe essere molto più famosa, Tolosa è stata definita “la più sottovalutata d’Europa”. Cibo squisito e accoglienza mediterranea, per questa città scelta da moltissimi studenti internazionali per i propri studi. Tolosa sa offrire al turista tutto quello che cerca, immergendosi in un’atmosfera continua di festa e spensieratezza. Giugno è uno dei mesi più belli per visitarla, approfittando delle giornate lunghe e di un clima particolarmente mite, con giornate soleggiate, ma ventilate.

Come raggiungerla

L’hanno definita la città più sottovalutata d’Europa ed è raggiungibile dall’Italia con voli che partono settimanalmente dai principali scali nostrani. L’alternativa del treno c’è, così come quella del bus, ma richiedono parecchie ore di trasferimento e, spesso, trovando delle offerte, i voli sono anche più economici.

Lettura consigliata

Spiagge grandi e ben curate e mare cristallino appena premiato con la Bandiera Blu potrebbero essere la meta perfetta per questa minivacanza last minute per tutti i budget