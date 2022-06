Per lavorare nelle scuole a tempo indeterminato ecco un nuovo concorso pubblico per questi docenti di scuola

Il Mondo della scuola, da quell’infanzia alle Università, pullula di opportunità lavorative. Gli Atenei cercano professionisti non solo per insegnare o per fare ricerche, ma anche per le segreterie e gli uffici vari.

In questa sede prenderemo in esame il nuovo bando indetto da SPES (Servizi alla Persona Educativi e Sociali) di Padova, in Veneto. Nello specifico si ricercano 16 docenti di scuola dell’infanzia, 6° livello di cui al CCNL FISM.

Sintetizziamo i passaggi chiave del testo. Anticipiamo solo che per lavorare nelle scuole a tempo indeterminato c’è anche questo bando attivo fino al prossimo 27 giugno.

Requisiti di ammissione alla selezione pubblica

Sono ammessi a concorso i candidati in possesso della cittadinanza italiana o altro Stato membro UE. Inoltre devono godere dei diritti civili e politici, idoneità fisica all’impiego, essere maggiorenni e non superare l’età di messa a riposo d’ufficio.

I candidati non devono risultare licenziati, destituiti o dispensati e similari da un precedente pubblico impiego. Parimenti non occorre avere problemi pregressi con la Giustizia e tali da precludere l’insorgenza di un rapporto di lavoro.

È richiesta la conoscenza sufficiente della lingua inglese e un’adeguata conoscenza (scritta e parlata) di quella italiana, per i candidati non italiani. Parimenti occorre avere una conoscenza sufficiente dei più comuni applicativi informatici.

Veniamo al requisito sul titolo di studio. Sono ammessi i candidati in possesso di Diploma di laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola dell’infanzia. Oppure il Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio conseguito entro l’A.S. 2001-2002. In alternativa, il possesso del Diploma professionale di “Tecnico dei servizi sociali” conseguito entro l’A.S. 2001-2002. Oppure il Diploma di Istituto Magistrale conseguito entro l’A.S. 2001-2002, o il Diploma di liceo ad indirizzo pedagogico-sociale, sempre entro gli stessi limiti.

Altri requisiti sono fissati ai fini della valutazione dei titoli (lettera k) o per chi concorre alla riserva in favore dei militari volontari (lettera l).

La partecipazione alle selezioni è subordinata al versamento di una tassa concorso, non rimborsabile, di 20 euro a favore di SPES. Sul bando sono presenti tutti gli estremi per il bonifico bancario o tramite c/c/postale.

Le istanze andranno prodotte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e inviate tramite raccomandata a/r, tramite PEC o brevi manu. Il termine ultimo per le candidature è fissato per le 13.00 del prossimo 27 giugno. L’istanza andrà firmata e corredata della fotocopia di un documento di riconoscimento. Tuttavia, l’art. 6 del testo elenca tutti i documenti da allegare.

La Commissione dispone di un punteggio massimo di 80 punti, da dividere tra i titoli e le prove d’esame. In particolare andranno massimo 30 punti alla prova scritta teorico-pratica. Altri 30 punti (massimo) a quella orale e i restanti 20 (massimo) ai titoli di servizio. Verranno ammessi alla prova orale solo i candidati con punteggio di almeno 21/30 conseguito nella prova scritta.

Il calendario delle prove, o eventuale variazione, sarà reso noto sul portale istituzionale entro 15 giorni successivi alla scadenza del bando.

In chiusura invitiamo i Lettori interessati alle selezioni a prendere visione integrale del bando per tutti gli opportuni dettagli.

