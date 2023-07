Non sai cosa mangiare a colazione quando fa caldo? 3 fresche ricette dolci e salate da preparare al volo

La colazione è il pasto più importante della giornata. Tuttavia, con le temperature che si fanno sempre più torride possiamo perdere l’appetito. Eppure saltare la colazione è decisamente una pessima idea. Se ti mancano le idee, oggi siamo qui a suggerirti 3 ricette davvero facili, veloci, gustose e salutari che si preparano in pochissimi minuti.

Fare colazione è molto importante, ma quando arriva il gran caldo può essere davvero difficile. Infatti, moltissime persone perdono l’appetito quando fa molto caldo e alcuni saltano addirittura i pasti. Questo è un grave errore, perché la colazione dovrebbe fornirci circa il 35% delle calorie di tutta la giornata. Proprio per questo motivo, oggi ti suggeriremo diverse idee di colazione così fresche e sfiziose da non poter resistere. Sei pronto a saperne di più? Continua a leggere.

Non sai cosa mangiare a colazione quando fa caldo? Partiamo dalla colazione salata più buona del momento

Hai mai provato i pancakes salati? Ti servono 250 millilitri di latte, 200 grammi di farina, 80 grammi di formaggio grattugiato e un uovo. Per preparare i pancakes occorrono anche un cucchiaino di lievito istantaneo per salati e un pizzico di sale. Metti in un recipiente il formaggio grattugiato, il lievito e la farina. Fai un buco al centro e aggiungi l’uovo, il sale e il latte a filo. Mescola per bene con una frusta per evitare i grumi. Ungi una padella antiaderente e, quando sarà caldo, versaci sopra un mestolo di composto.

Fai cuocere i tuoi pancakes 3 minuti per parte e farciscili con quello che più ami. Qualche esempio? Salumi e formaggi, salsa di pomodoro, mozzarella e origano, oppure salmone affumicato e formaggio spalmabile.

Ami la tradizionale colazione dolce? Scopri 2 fresche e deliziose ricette che conquisteranno subito grandi e piccini

Non sai cosa mangiare a colazione quando fa caldo? Prepara la mousse allo yogurt con soli 3 ingredienti! Servono 250 grammi di panna fresca, 250 grammi di yogurt bianco e 85 grammi di zucchero a velo. Versa la panna in un recipiente freddo e montala con le fruste elettriche. Unisci lo zucchero a velo e lavora il tutto fino ad ottenere un composto sodo e gonfio. Consuma questa mousse irresistibile servendola con frutta fresca di stagione, ma attenzione: consumala entro 24 ore dalla preparazione.

Per finire, ti consigliamo un frullato di cocco e banane, perfetto anche per le tue merende estive. Anche qui userai solo 3 ingredienti: 250 grammi di latte di cocco, 3 banane e mezzo limone. Sbuccia e frulla le banane insieme al latte di cocco e al succo di mezzo limone. Metti il frullato in frigo per tutta la notte. Il mattino successivo potrai gustare il tuo frullato in tutta la sua bontà e freschezza: non ne farai più a meno.