Meglio bere acqua fredda o a temperatura ambiente? Le conseguenze  

D’estate, quando il termometro esplode, si ha tanta voglia di un bel bicchiere di acqua fredda se non ghiacciata. È un vero refrigerio che ci toglie il senso di arsura e la voglia di bere. Ma forse non è la scelta migliore. Potrebbe esserlo invece un bel bicchiere d’acqua a temperatura ambiente.

Quando fa tanto caldo si scappa al mare o si esce in qualche ambiente protetto che ci regali un po’ di fresco. In montagna vi sono i boschi e al mare le pinete. Per i turisti che visitano le affollate città d’arte non c’è niente di meglio che rifugiarsi in una chiesa. A Roma ce ne sono molte e hanno il vantaggio di avere l’accesso gratis. Offrono inoltre la possibilità di vedere delle opere d’arte e, per chi vuole, di rilassarsi e rinfrescare anche lo spirito.

Quale bevanda scegliere quando fa caldo

La voglia di ristorarsi un po’ dal caldo soffocante ci spinge a entrare in un bar. Alcuni scelgono un caffè, per poter tirarsi su, grazie alla presenza di caffeina. Effettivamente dopo ci si sente un po’ più svegli, ma non bisogna dimenticare di bere prima un bel bicchiere d’acqua. È questa la necessità primaria del nostro organismo, ma vale la pena chiedersi se sia meglio bere acqua fredda o a temperatura ambiente.

Altri si orientano verso una bevanda gassata con qualche cubetto di ghiaccio. Sembra un vero ristoro sentire scendere questo flusso di acqua superfresca attraverso la gola. Tuttavia le bevande gassate, come anche i succhi di frutta, contengono buone dosi di zucchero. Lo zucchero in genere sostiene la pressione sanguigna, ma genera anche calorie. Il risultato è che poco dopo si ha ancora sete.

Lo stesso vale per gli alcol come vino fresco o birra ghiacciata, che colmano solo apparentemente la soddisfazione della sete.

Meglio bere acqua fredda o a temperatura ambiente d’estate?

Tutto ciò che ha bisogno il nostro corpo è solo acqua. Che sia acqua liscia, gasata, un tè o un infuso d’erbe, l’acqua regola i processi principali del nostro organismo. La domanda allora è se convenga bere dell’acqua ghiacciata oppure a temperatura ambiente.

Quando si beve dell’acqua ghiacciata, peggio ancora durante i pasti, si mette in grosse difficoltà lo stomaco. Questo è un organo che non lavora col freddo, ma col caldo, per poter digerire bene i cibi. Quando immetto acqua molto fredda, lo stomaco deve portarla prima alla temperatura di lavoro. Potrebbe anche non farcela, perché è il sangue che riscalda lo stomaco. In questo caso subentra una congestione che blocca la digestione con alcune conseguenze, in qualche caso anche gravi.

Per questo motivo meglio bere durante i pasti acqua a temperatura ambiente e fuori dei pasti acqua fresca, ma non ghiacciata. Inoltre ogni età ha la sua quantità di acqua da bere.