Rassodare e sollevare i glutei con 4 esercizi anticellulite per tornare in forma a 50 anni

Per allenare i glutei da casa ci sono alcuni esercizi comodi. Si fanno senza bisogno di attrezzi e consentono di tonificare i muscoli e snellirli. Vediamone quattro semplici ma efficaci, che ti rimetteranno in forma anche dopo la mezza età.

Gli inestetismi che si impadroniscono del corpo deturpano la nostra bellezza e per questo non ci fanno piacere. Tra le problematiche più comuni nelle donne mature, ma anche di qualche giovane, c’è la cellulite. È quella condizione medica che genererebbe un aumento del tessuto adiposo, provocando la ben nota pelle a buccia d’arancia. Gli esperti, per prevenirla, consiglierebbero di orientarsi verso una dieta equilibrata. Ma altrettanto importante sarebbe seguire un allenamento affidabile e regolare.

Ecco perché ti illustreremo qualche esercizio apposito per rassodare e sollevare i glutei cadenti. Potrai svolgere il tutto a corpo libero e nella tua stanza, perdendo una manciata di minuti al giorno.

Rassodare e sollevare i glutei grazie a questi esercizi per stimolare la muscolatura

L’allenamento proposto ha un obiettivo preciso. Punta ad attivare la circolazione sanguigna e accelerare il metabolismo, rassodando i muscoli del corpo. Il primo esercizio che ti suggeriamo sono i jumping jack, in 4 serie da 45 secondi ciascuna. L’esecuzione è semplicissima: parti in piedi, con le gambe distese e tenendo le braccia parallele ai fianchi. Ora solleva queste ultime sulla testa e, allo stesso tempo, salta divaricando le gambe. Termina rieseguendo al contrario il gesto, per tornare alla posizione iniziale.

Prosegui quindi col secondo esercizio: 4 serie da dieci ripetizioni per gamba di donkey kicks. Posizionati a gattoni portando i polsi sotto le spalle e le ginocchia a 90 gradi sotto i fianchi. A questo punto, contrai i glutei e alza una gamba all’indietro, verso l’alto. Fai attenzione a non curvare la schiena.

Terzo e quarto esercizio

Per rassodare e sollevare i glutei, continuiamo a esercitarci provando 3 serie da 15 ripetizioni di frog pump. Sdraiati supina, allungando le braccia ad altezza spalle. Tieni i palmi delle mani a contatto col suolo e fletti le ginocchia per portare i talloni in zona glutei. Adesso unisci le piante dei piedi una contro l’altra, aprendo bene le ginocchia stesse. Mentre espiri, indurisci i glutei e alzali da terra. Conserva la posizione per circa cinque secondi, prima di inspirare e tornare giù.

Termina l’allenamento con degli stacchi in allungamento, facendo 2 serie da 8 ripetizioni a gamba. Comincia in posizione eretta e solleva una gamba, tendendola all’indietro. Nel mentre, abbassati col torso e allunga le braccia davanti a te. Evita di piegare eccessivamente il ginocchio della gamba opposta. Infine, torna in posizione di partenza e ricomincia.