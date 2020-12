Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Chi si trova a dover preparare un pasto velocemente e senza sprechi, spesso ricorre a trucchi geniali e insoliti per trovare sempre soluzioni nuove in cucina. Tra le nuove mode che stanno spopolando sui social, ce n’è una che potrebbe rivelarsi estremamente utile nella nostra vita quotidiana: si tratta di preparare il cibo in lavastoviglie.

Proprio così! La lavastoviglie serve non soltanto dopo il pasto, ma anche prima: per prepararlo! Cucinare in lavastoviglie è possibile perché il vapore sprigionato durante il lavaggio è alla temperatura perfetta per cuocere alcuni alimenti, se sappiamo come sfruttarlo al meglio. Non solo useremo un trucco geniale per cucinare senza sforzo, ma risparmieremo anche sulla bolletta, facendo bene al pianeta.

Vediamo come lessare le verdure in lavastoviglie per risparmiare tempo ed energia.

Perché le verdure sono il cibo migliore da cuocere in lavastoviglie

Le verdure sono come sappiamo tra gli alimenti più versatili in cucina. Possono essere preparati in mille modi diversi, e sono ottime anche semplicemente preparate al vapore. Inoltre, la maggior parte delle verdure sono perfettamente commestibili a ogni grado di cottura, e sono quindi ideali per esperimenti culinari.

Le verdure si prestano benissimo ad essere cucinate non soltanto al microonde (ecco perché le verdure sono perfette in microonde) ma anche nella lavastoviglie! Ecco un esempio di come lessare le verdure in lavastoviglie per risparmiare tempo ed energia

Creiamo dei sacchetti a tenuta stagna

La tecnica migliore per utilizzare la lavastoviglie per cucinare è quello di mettere le verdure in sacchetti a tenuta stagna, e poi posizionarli in lavatrice tra i piatti sporchi. Durante il lavaggio, le verdure si cuoceranno senza venir contaminate dal detersivo e dall’acqua sporca.

Per esempio possiamo creare dei sacchettini con broccoli, cavolfiori, fagiolini o piselli. Per essere assolutamente sicuri che le nostre verdure non verranno contaminate, utilizziamo due sacchetti. Le nostre verdure saranno al sicuro e ne usciranno perfettamente lessate con grande risparmio di energia.

Buon appetito!