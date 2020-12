Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Imparare dei trucchi semplici ma efficaci da attuare nella comodità della propria casa è veramente utile. Sembra incredibile ma le cose che si possono portare a termine con un elettrodomestico o un accessorio presente nell’abitazione sono veramente tante.

È importante considerare, quando si acquista un qualsiasi strumento, che raramente quest’ultimo ha una sola funzione. Solitamente con un solo oggetto si possono fare tante cose e risolvere tanti piccoli problemi quotidiani. Chi prima, chi dopo, tutti si renderanno conto di questa multifunzionalità e, quando arriverà quel momento, la vita di casa sarà molto più semplice.

La conservazione

Molti degli inconvenienti che accadono in casa sono legati al cibo e, in generale, al mondo della cucina. Se, infatti, i problemi ci possono essere anche in un bucato sbagliato o in una serranda che si rompe, la maggior parte dei problemi la si affronta mentre si è ai fornelli.

Capita spesso, infatti, che una ricetta non riesca o che non raggiunga il risultato ideale perché uno degli alimenti non è stato conservato adeguatamente. Del resto il problema della conservazione è molto comune.

Per quanto quasi tutti hanno a disposizione un frigorifero e un freezer, ogni alimento possiede caratteristiche diverse e, di conseguenza, non si possono applicare regole generali. Esistono però delle volte in cui si può rimediare a degli errori o, in generale, si può evitare che alimenti rovinati vadano buttati.

Prendendo ad esempio le famose chips, ovvero le patatine da snack. In questo caso, una volta aperta la busta comincia immediatamente il processo che le porta a diventare rancide. In questo articolo vediamo proprio come ovviare a questo inconveniente. Ecco, infatti, svelato il segreto per ridonare croccantezza alle patatine in busta già aperte.

La magia del microonde

Ciò che rende veramente buone queste chips è proprio la qualità croccante che possiedono. Dopo poche ore che vengono aperte, però, è proprio questa qualità la prima a scomparire.

Proprio per un effetto chimico, le patatine, con il passare dei minuti, vanno sempre più a rovinarsi. Quando questo accade, sorprendentemente, ci può venire in aiuto un elettrodomestico che, in realtà, ha tutt’altra funzione. Ovvero il microonde. Il forno a microonde è l’esempio perfetto della multifunzionalità di uno strumento di casa.

Dallo sbucciare gli agrumi a disinfettare barattoli, la lista di ciò che può fare è lunga. Mettendo le patatine dentro al microonde per qualche minuto, infatti, torneranno croccanti come quando appena tirate fuori dalla busta.

Grazie al calore e al processo in base al quale funziona, questo forno incredibile riesce a invertire il processo di deterioramento. Provare per credere. Ecco, dunque, svelato il segreto per ridonare croccantezza alle patatine in busta già aperte.