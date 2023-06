L’esercizio che fanno i giapponesi per eliminare il grasso addominale: ci impiegano solo 5 minuti

I consigli che arrivano dal Paese del Sol levante sono sempre utili per risolvere problemi di tutti i giorni. Quando si tratta dello stile vita, della salute e del cibo, gli insegnamenti dei giapponesi sono preziosi e non dovremmo lascarceli sfuggire.

Secondo i giapponesi sarebbe possibile ottenere una pancia piatta senza diete ed esercizi complessi che portano via un sacco di tempo. Sicuramente avere un regime alimentare corretto e misurato e fare 1 ora di allenamento al giorno corregge i piccoli inestetismi ma si può ottimizzare il tempo senza privazioni per stare bene. I giapponesi preferiscono questa strada e le loro scelte derivano da un’esperienza che arriva dal passato e che ha sempre dato ottimi risultati.

Lavorare sulla postura sarebbe fondamentale per evitare dolori masarebbe anche utile per ridurre i problemi intestinali che accompagnano spesso la crescita del girovita. Servono pochi minuti e un solo attrezzo per seguire il loro esempio. Vediamo come fare.

Un solo attrezzo

L’esercizio che fanno i giapponesi è stato studiato dal dottor Fukutsudzi e prevede di stare sdraiati su un foam roller che può essere sostituito da un asciugamano e da un cilindro di gomma piuma. Si lavora sulla curvatura della schiena, con le gambe distese e i piedi posizionati all’interno. Per avere la posizione corretta dobbiamo far toccare gli alluci. Braccia distese sopra la testa, facciamo toccare i mignoli e teniamo per 5 minuti.

Sarebbero sufficienti poche settimane per vedere i risultati. I muscoli si distendono progressivamente, i nervi della schiena scaricherebbero la fatica, la postura migliorerebbe a vista d’occhio. Sarebbero questi progressi a portare automaticamente l’addome a tonificarsi eliminando gli inestetismi. Bisogna inoltre regolare la respirazione, fare respiri profondi sempre uguali, trattenere a lungo espirando per 7 secondi, mentre inspiriamo solo per 3.

L’esercizio che fanno i giapponesi ci fa dormire meglio

I risultati sarebbero ancora più veloci se a questo esercizio quotidiano, semplice ed efficace, affianchiamo l’alimentazione. Nessun sacrificio insopportabile, solo ridurre la presenza di zuccheri nella nostra dieta. Lo zucchero raffinato sarebbe secondo diversi studi uno dei motivi principali per cui il girovita aumenta. In questo i giapponesi concordano, mangiano i cibi attraverso piccole porzioni e abbondano solo quando si tratta delle alghe. Migliorare la digestione e le funzionalità intestinali dovrebbero essere obiettivi da inserire nelle nostre schede insieme a questo piccolo esercizio così benefico.

Se distendiamo la schiena per 5 minuti prima di andare a dormire, il sonno notturno potrebbe diventare molto più riposante. Per combattere l’insonnia la distensione degli organi interni sarebbe fondamentale, ma anche la respirazione e il rilassamento. Il cervello e il corpo ricaricherebbero energia in fretta e l’indomani ci sentiremmo in ottima forma. Proviamo per 1 mese questo trucco che arriva dall’oriente, ne rimarremo entusiasti.