Dieta della frutta per tonificare il corpo dopo i 50 anni, per essere in forma come i divi di Hollywood

Si chiama dieta della California o dieta di Hollywood, il suo successo è dato dagli effetti che numerose star ne hanno ricavato. Quando arrivano i mesi caldi, i cibi leggeri sono maggiormente consigliati, ma attenzione a non commettere errori grossolani.

Innanzitutto bisogna precisare che la dieta andrebbe seguita per soli 3 giorni per poi ripeterla ciclicamente a seconda delle esigenze del nostro fisico. Quindi farci seguire da un nutrizionista o da un dietologo sarebbe sempre consigliato. All’inizio il regime dietetico era molto rigido, si basava sul consumo di pompelmo, in seguito il regime è stato integrato e variegato. Gli effetti sarebbero di 2 tipi cioè depurativo e drenante andando a perdere molto peso per via dell’eliminazione delle calorie superflue. In 3 giorni si potrebbero perdere anche 5 chili sfruttando gli zuccheri semplici e le vitamine della frutta. A differenza di quanto si possa pensare, la frutta non ci offre solo vitamine e zuccheri ma anche proteine, grassi e fibre. Mele, pere e kiwi dovrebbero essere affiancate a nocciole, noci e pistacchi. Ma può la frutta sostituire tutti gli altri cibi?

Ricca di nutrienti

Dieta della frutta per tonificare il corpo, si, ma non possiamo rinunciare agli altri alimenti. Eliminare il cibo dalla nostra vita non è un metodo corretto per dimagrire o per rafforzarsi, soprattutto dopo una certa età. Ogni alimento avrebbe elementi nutritivi di cui il nostro organismo non può fare a meno. La frutta è un alimento completo ma da sola non può bastare. Per questo i cicli con cui fare questo tipo di dieta sono mini e concentrati. I benefici si vedono solo se la facciamo per 3 giorni.

Ascoltiamo comunque il nostro fisico, consumare molta frutta potrebbe portare disturbi intestinali e aumentare l’indice glicemico. Mangiare solo frutta porterebbe le calorie in entrata nel nostro corpo a circa 1.600, sono poche per un adulto. Quindi non superiamo la soglia indicata e non facciamo queste diete per più tempo arrivando a 1 settimana. Potremmo avere seri problemi. La dieta della frutta è ideale se abbiamo deciso di andare dal dietologo, stiamo cambiando stile di vita e vogliamo purificaci prima di seguire le indicazioni del medico. In quel caso perdere 5 chili potrebbe aiutarci a ripartire con slancio.

Dieta della frutta per tonificare ma con saggezza

Frutta secca e avocado aiutano a tonificare i muscoli dopo i 50 anni ma sul lungo periodo il loro apporto non è sufficiente. Una volta disintossicato, dopo aver perso i primi chili, l’organismo deve intraprendere un cammino fatto di equilibrio. Rispettiamo la durata dei 3 giorni, distribuiamo i pasti durante la giornata in modo da mangiare fino a 6 volte, scegliamo frutti poco zuccherati e calorici come kiwi e frutti rossi. Possiamo inserire anche qualche verdura per avere un senso di sazietà, per snellire la pancia e averla tonica.

Avocado e yogurt greco possono darci grassi e proteine che ci vengono a mancare in questi 3 giorni. Beviamo inoltre 2 litri di acqua al giorno per rimanere sempre idratati. La frutta può essere consumata cotta e cruda, non cambiamo le nostre abitudini mangiando in fretta o in piedi. Sedersi e prendersi il tempo necessario è importante per digestione e assimilazione. Se dobbiamo andare a lavoro prepariamo frullati o estratti e utilizziamo contenitori adatti che mantengano la temperatura. Una volta passati i 3 giorni riprendiamo con la nostra solita dieta oppure seguiamo le indicazioni del dietologo che con la sua scheda ha corretto le nostre cattive abitudini. Anche le cose che pensiamo possano fare bene, se male interpretate, possono creare danni. Facciamo attenzione alle diete, ora che la prova costume ci mette pressione, dobbiamo stare attenti a non fare il passo più lungo della gamba.