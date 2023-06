Questa prima metà di giugno è stata per l’indice italiano tutta l rialzo. Dal minimo del 31 maggio, infatti, è stato un rialzo continuo che ha trovato la sua massima espressione nella settimana appena conclusasi che ha registrato cinque sedute consecutive tutte al rialzo. Con un Ftse Mib che punta area 40.000 quali sono stati i titoli azionari che si sono maggiormente distinti? Quali sono le azioni che in una settimana hanno guadagnato oltre il 6%? Tra le 40 Blue Chip di Piazza Affari solo 3 hanno chiuso con rialzi di oltre il 6%. Tra queste, quali sono le azioni che in una settimana hanno guadagnato oltre l’8%? Solo Reply è riuscito a registrare un rialzo così importante.

Con un rialzo di circa il 9% le azioni Reply sono state le migliori della settimana tra le Blue Chip: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Reply (MIL:REY) ha chiuso la seduta del 16 giugno a quota 112,9 €, in rialzo del 2,82% rispetto alla seduta precedente.

Nonostante qualche esitazione, le quotazioni hanno accelerato al rialzo guadagnando l’8,77% in una sola settimana (nb un rialzo così non si vedeva da circa 2 anni). Questo rialzo ha portato alla rottura di importanti resistenze, per cui adesso il titolo si sta avviando verso il punto di inversione in area 121,3 €. Il superamento di questo livello potrebbe favorire un ulteriore allungo rialzista secondo lo schema mostrato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusura settimanali inferiori a 107,8 €.

BPER Banca è stata la migliore banca del Ftse Mib, dove potrebbe essere diretta? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 16 giugno in area 2,603 €, in rialzo del 2,16% rispetto alla seduta precedente.

Per l’ennesima volta da inizio anno, le quotazioni hanno rotto al rialzo la resistenza in area 2,578 €. Sarà questa la volta buona che potrebbe portare le quotazioni di BPER Banca a toccare livelli che non vede da qualche decennio?

Una risposta potrebbe arrivare nelle prossime settimane nel caso di una conferma della rottura della resistenza citata in precedenza.

I ribassisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure settimanali inferiori a 2,444 €.

Le azioni Moncler sono pronte a un nuovo attacco ai massimi storici: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Moncler (MIL:MONC) ha chiuso la seduta del 16 giugno in rialzo del 2,56% rispetto alla seduta precedente a quota 67,18 €.

Ottimo rialzo delle quotazioni, ma di fatto nulla di nuovo sotto il sole. Come si vede dal grafico, infatti, solo la rottura della resistenza storica in area 69,73 € potrebbe favorire una nuova ripartenza al rialzo.

