I titoli dell’energia chiudono la settimana al ribasso: cosa fare con ENI, ERG, Italgas e Saipem

In una settimana che ha visto il Ftse Mib accelerare al rialzo e preparare il terreno per allunghi fino in area 40.000, i titoli dell’energia chiudono la settimana al ribasso. In particolare, ENI, ERG, Italgas e Saipem sono stati gli unici tra le 40 Blue Chip a chiudere in territorio negativo. Tranne Saipem, il ribasso registrato a livello settimanale è stato veramente marginale, ma i dettagli non vanno mai trascurati. Va anche notato, però, che il petrolio ha chiuso la settimana al rialzo, per cui è vero che i titoli dell’energia chiudono la settimana al ribasso, ma la riscossa potrebbe essere molto vicina.

Da oltre 2 mesi le quotazioni di ENI sono bloccate, quali sono i livelli da monitorare in chiusura settimanale? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ENI (MIL:ENI) ha chiuso la seduta del 16 giugno a quota 12,978 €, in ribasso dello 0,55% rispetto alla seduta precedente.

È da inizio aprile che le quotazioni di questo titolo azionario si stanno muovendo all’interno di un ampio trading range individuato dai livelli 12,80 € – 13,607 €. A questo punto solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Da inizio anno le quotazioni di ERG sono indecise sulla strada da intraprendere: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ERG (MIL:ERG) ha chiuso la seduta del 16 giugno a quota 26,74 €, in ribasso dell’o 0,22% rispetto alla seduta precedente.

È da inizio anno che le quotazioni di questo titolo azionario si stanno muovendo all’interno di un ampio trading range individuato dai livelli 25,09 € – 27,29 €. A questo punto solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Attacco ai massimi storici in arrivo per le azioni Italgas? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Italgas (MIL:IG) ha chiuso la seduta del 16 giugno a 5,565 €, invariato rispetto alla seduta precedente.

Da qualche settimana le quotazioni stanno cercando di superare il forte ostacolo in area 5,731 € utilizzando come supporto area 5,523 €. A questo punto solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Lo scenario rialzista è mostrato in figura, mentre al ribasso le quotazioni potrebbero andare a ritoccare area 4,5 €.

Situazione difficile per Saipem, ma l’inversione rialzista potrebbe non essere così lontana: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 16 giugno in rialzo dello 0,16% rispetto alla seduta precedente a 1,2545 €.

Tra i titoli trattati in questo articolo Saipem è quella messa peggio. Tuttavia, il supporto in area 1,2221 € sta funzionando egregiamente e potrebbe fungere da trampolino di lancio per i rialzisti. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura settimanale superiore a 1,333 €.

