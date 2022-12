I nostri vicini ci invidieranno! Ecco 4 dritte geniali e gratuite per addobbare casa senza disordine

Ogni volta che addobbiamo casa per Natale regna il caos? La polvere è ovunque e lo spazio sembra sempre meno? Ecco qualche piccolo suggerimento di stile per sfruttare al massimo lo spazio.

Natale è alle porte e tutti noi ci stiamo preparando per festeggiarlo nel migliore dei modi. Ognuno di noi vive queste feste in modo diverso, focalizzandosi su ciò che ama di più.

C’è chi sta già pensando al menù da preparare, chi si starà concentrando soprattutto sui regali da fare e chi, invece, ama addobbare la propria casa. Come da tradizione, infatti, ogni anno nelle case si prepara il presepe, l’albero di Natale, si attaccano le vetrofanie alle finestre e tanto altro ancora.

Il risultato, però, non è per niente scontato. In alcuni casi, infatti, addobbare casa in maniera “casuale” rischierà di creare il classico effetto “bazar”. Per evitare questo inconveniente, quindi, abbiamo deciso di svelare i consigli dei nostri esperti di stile. La nostra casa sembrerà una di quelle dei film americani durante le feste.

I nostri vicini ci invidieranno! Ecco 4 super consigli per rendere la nostra casa un gioiellino pieno di decorazioni natalizie

Tra gli addobbi più ingombranti del periodo festivo c’è sicuramente lui, l’albero di Natale. Molte persone acquistano alberi piccoli o di medie dimensioni, poiché hanno spazi ridotti in casa, senza sapere che basterebbe curare un dettaglio.

Invece di preoccuparci delle dimensioni dell’albero, dovremmo fare attenzione a dove posizionarlo. Anche nelle case più piccole, infatti, esistono almeno 3 angoli giusti in cui mettere l’albero di Natale per farlo risultare meno ingombrante di quello che, in realtà, è.

Altrimenti, per guadagnare spazio senza spendere altri soldi, basterà addobbare una delle piante che, sicuramente, avremo in casa o sul balcone. Basterà, infatti, qualche piccola decorazione o palline, più qualche festone colorato e la nostra casa sarà più decorata che mai.

Facciamo attenzione, però, ad evitare di posizionare sulle piante le luci a intermittenza, che, a causa del calore, potrebbero creare danni a foglie e arbusti.

Sfruttare le altezze

Il secondo segreto per addobbare casa senza la paura di ridurre lo spazio a nostra disposizione è sfruttare le altezze. Ma in che senso? È semplice!

Invece di posizionare addobbi e decorazioni sul pavimento, potremo applicare, ad esempio, ghirlande sulle porte interne, ma anche su quella esterna. Utilizzando quelle decorate con aghi di pino e palline colorate, i nostri vicini ci invidieranno e noi potremo essere assolutamente soddisfatti del risultato.

Come fare un bellissimo presepe spendendo pochissimo

Il presepe è una delle parti fondamentali delle decorazioni casalinghe. È la struttura con il più alto valore simbolico religioso, e che rimanda proprio alla storia della nascita di Gesù.

Per commemorare questo momento, molti borghi d’Italia si trasformano in veri e propri presepi viventi, perfetti da vedere durante una gita coi nostri cari.

In casa, per risparmiare, potremmo creare un divertentissimo presepe con materiali di recupero. I tappi in plastica delle bottiglie, ad esempio, potranno diventare le tegole della capanna della Sacra Famiglia. Mentre gli stuzzicadenti, invece, si trasformeranno nei bastoni dei pastori.

Quest’anno la neve sarà più movimentata

Infine, per creare la neve a 0 euro, invece della classica ovatta, potremmo utilizzare fogli di carta inutilizzati. Sminuzzati in tanti piccoli pezzi all’interno di un distruggi documenti, avremo tantissimi quadratini bianchi da far cadere sul nostro presepe.