3 regole d’oro da applicare se il nostro cane litiga con gli altri maschi ed evitare danni e morsi

Noi padroni dei cani ci sentiamo doppiamente responsabili nei confronti dei nostri amici a 4 zampe. In primo luogo perché siamo tenuti a risarcire qualsiasi danno da loro causato (volontariamente o meno) E poi perché non li vogliamo coinvolto in episodi violenti.

In un certo senso le baruffe tra i cani sono un fatto piuttosto normale. I cani, specie in alcune situazioni (esemplari maschi ed adulti che condividono uno spazio) entrano in competizione. Il problema è che la mole e la reattività di alcuni cani può diventare pericolosa. Così ecco 3 regole d’oro da applicare se il nostro cane litiga spesso.

Prendere sane abitudini

Non tutti i padroni lo sanno, ma marcare spesso il territorio per un cane maschio è una abitudine che aumenta l’aggressività e la ricerca di superiorità nei confronti degli altri simili della zona. Se il cane maschio alza la gamba per orinare, la ragione non c’entra affatto con la sua conformazione fisica. La spiegazione è molto più legata ad alcune dinamiche di controllo della zona.

Peraltro, come possiamo immaginare, il cane non ha una necessità fisica di orinare così tante volte al giorno. Il metodo allora è evitare di farlo fermare continuamente. Indirettamente sarà meno nervoso e meno attratto da una sfida per la sua area di controllo.

La seconda importante regola da applicare è quella di abituare il cane alla comprensione ed al contatto con gli altri simili, senza forzarlo a contatti troppo ristretti. In questo dobbiamo essere bravi noi a guidarlo. Un cane che proviene dal canile probabilmente non possiede dei codici di condotta da applicare con gli altri cani al guinzaglio e dotati di età e grandezze diverse. Probabilmente, infatti, sono cresciuti in un contesto nel quale vigeva la libertà di movimento. Ed il confronto si risolveva in modo diverso.

Il confronto gerarchico

I cani abituati alla socializzazione comunicano in maniera codificata. Il confronto gerarchico che ne deriva è spesso meno evidente rispetto a quello che avviene nello stato naturale. Ciò non significa che le risse tra cani non possano avvenire. In questo dobbiamo comprendere bene le situazioni, ad esempio i cani piccoli si spaventano avvicinandosi a cani dalla mole molto maggiore. E ad un cane grande basta poco per spaventare uno piccolo. Un loro morso potrebbe causare problemi anche molto gravi a razze come i Chihuahua. La graduale socializzazione aiuta il nostro cane a prevenire i conflitti e a fargli comprendere alcuni cosiddetti segnali di calma.

Non a caso se il cane starnutisce quando gioca con noi vuole comunicare un significato preciso.

3 regole d’oro da applicare se nostro cane litiga spesso con i suoi simili

Dobbiamo infine ricordare che parte del loro atteggiamento deriva da noi. In primo luogo non dobbiamo lasciar credere al cane di avere ragione quando si comporta male. Spesso le carezze e le feste consolatorie dopo un incontro poco fortunato hanno l’effetto di far pensare al cane di essersi comportato bene. Il cane si sentirà legittimato a creare problemi, non rendendosi conto della pericolosità della situazione. Talvolta poi dobbiamo essere bravi a condurlo al guinzaglio. Dobbiamo in un qualche modo concedere una via di fuga dalla lite. Il rischio è che si senta intrappolato e non abbia dove andare. E poi ricordiamo che non siamo sempre obbligati a far incontrare tutti i cani al guinzaglio di passaggio.