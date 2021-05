Come tutti sanno i pomodori sono alcuni tra gli ortaggi utilizzati in assoluto di più in cucina. I pomodori, quando possibile, li inseriamo ovunque, in qualsiasi ricetta. Perfetti per chi sta a dieta o anche da inserire in un panino non troppo salutare. Di solito il modo in cui i pomodori vengono utilizzati di più è per fare il sugo. Vediamo infatti in questo articolo l’errore più comune che facciamo quando cuciniamo il sugo.

Di solito compriamo questo ortaggio di grande varietà in tutti i supermercati. Spesso però è difficile trovare pomodori di grande qualità. Negli ultimi tempi, infatti, sono tanti quelli che decidono di coltivarli nelle proprie case. Per case naturalmente si intende chi ha un orto, un giardino ma anche un balcone.

La fortuna di avere questi ortaggi sempre a portata di mano

Piantare i pomodori non è difficile. Inoltre, chi ha la passione, dedizione e attenzione riesce perfettamente in questo compito.

Diciamocelo avere sempre a casa i nostri pomodori, sempre a disposizione è una grande fortuna. Chi ha la possibilità e la voglia di piantare delle verdure e degli ortaggi per averli sempre a disposizione ha sicuramente una marcia in più. In questo modo sapremo sempre cosa stiamo mangiando e sappiamo perfettamente come vengono trattati.

L’errore più diffuso che tutti commettono e a cui nessuno pensa mai quando piantiamo le piante di pomodori è proprio questo

Piantare da soli delle verdure o qualsiasi altra cosa però richiede attenzione e conoscere qualche dritta per riuscire al meglio. Ad esempio, l’errore più diffuso che tutti commettono e a cui nessuno pensa mai quando piantiamo le piante di pomodori è proprio questo.

Stiamo parlando proprio di un errore comune commesso quasi da tutti che non ci permette di riuscire come vorremmo nel nostro intento.

Piantare le piante di pomodoro troppo vicine le une alle altre. Essendo troppo vicine, le nostre piante di pomodoro tendono a rubarsi acqua, nutrienti ma anche la luce. Ogni pianta dovrebbe essere distante dall’altra di circa 70 centimetri. In questo modo avremo sicuramente meno piante nel nostro orto ma senza dubbio più sane e produttive.

Non potremo più fare a meno dei pomodori del nostro orto.