Come sono brutti quei pidocchi sulle nostre rose. Un vero problema che agli amanti di questo splendido fiore tocca risolvere.

Si tratta di parassiti antiestetici che formano colonie sui boccioli. E rovinano le nostre belle coltivazioni.

Per combatterli potremo ricorrere a metodi tradizionali. Fatti in casa e a costo zero molto efficaci.

Sicché, ecco svelato il formidabile rimedio naturale per eliminare definitivamente i pidocchi dalle rose.

Questi che vengono comunemente chiamati pidocchi, in realtà, sono gli afidi. Ossia insetti che durante l’estate attaccano le parti più giovani delle piante.

Essi ne succhiano la linfa e, se non combattuti, diventano difficilmente debellabili in seguito.

Rimedio naturale

I rimedi naturali contro questi insetti sono il macerato d’aglio e quello di ortica, che si possono preparare facilmente in casa.

Vediamo, anzitutto, come si prepara il macerato d’aglio.

Tritiamo finemente 8-10 spicchi di aglio. Poi, grattugiamo 30 grammi di sapone di Marsiglia e uniamo tutto insieme.

Aggiungiamo, poi, un cucchiaio di alcol denaturato. Infine, lasciamo macerare il preparato così ottenuto in un litro di acqua per quattro giorni.

Terminata la fase di preparazione del prodotto, filtriamolo e travasiamolo in un vaporizzatore. Agitiamo bene e poi spruzziamo su tutta la pianta. E in particolare sulle parti infestate.

Questa procedura dovrà essere ripetuta la sera, a giorni alterni.

Il secondo macerato

Il secondo modo per liberare le nostre rose dai pidocchi è il macerato di ortica. Esso va preparato come segue

Acquistiamo 200 grammi di foglie secche di ortica. Oppure, in alternativa usiamo 1 kg di foglie fresche.

Trasferiamole in un contenitore di legno o di terracotta, che abbiamo precedentemente riempito con un litro di acqua (preferibilmente piovana).

Mescoliamo il preparato ogni tre o quattro ore e lasciamolo macerare per almeno dodici ore.

Infine, anche in questo caso, filtriamolo e travasiamolo in un nebulizzatore, per poi spruzzarlo sulle rose.

Insomma, ecco svelato il formidabile rimedio naturale per eliminare definitivamente i pidocchi dalle rose.