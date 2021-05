Con la pandemia e la attuale situazione economica italiana, sempre più persone sono alla ricerca di lavori da svolgere da remoto sia come attività principale che per arrotondare.

Grazie alla rete ci sono infinite possibilità di guadagnare soldi con varie attività, in questo articolo ne abbiamo parlato in maniera esaustiva.

Possiamo fare traduzioni o trascrizioni, occuparci di social media marketing oppure di trading online.

Oggi però vogliamo parlare di un semplicissimo modo in cui tutti noi possiamo guadagnare soldi online subito con l’intelligenza artificiale.

L’intelligenza artificiale ha bisogno di noi

Una cosa che spesso si ignora è quanto le aziende che si occupano di sviluppare l’intelligenza artificiale abbiano bisogno di manodopera.

I computer per essere programmati hanno bisogno infatti di qualcuno che li programmi e immetta gli stimoli. Ancora meno persone sanno che questo ci offre la possibilità di guadagnare modeste cifre e di farlo stando seduti al computer.

Alcune aziende pioniere in questo tipo di servizi sono alla ricerca di persone che svolgano alcuni lavori di controllo e verifica di registrazioni.

Esiste un’azienda che si chiama Neevo e che offre la possibilità di partecipare a programmi di questo tipo.

Ecco un semplicissimo modo in cui tutti noi possiamo guadagnare soldi online subito con l’intelligenza artificiale

Le attività richieste dall’azienda Neevo sono semplici validazioni di registrazioni in italiano, in cui occorre decidere se la registrazione del computer sia comprensibile oppure meno. Altre attività sono quelle della correzione delle trascrizioni automatiche effettuate dalla intelligenza artificiale.

Tutto ciò che occorre fare è iscriversi con una mail al sito e periodicamente verranno resi pubblici i compiti disponibili.

In questo modo si possono accumulare soldi che poi potremo incassare tramite la piattaforma PayPal. Si tratta di un guadagno limitato, ma che è l’ideale se cerchiamo dei semplici modi per raggranellare denaro, provare per credere.