Quando si cucina bisognerebbe rimanere sempre molto concentrati. Purtroppo la maggior parte delle volte ci ritroviamo a dover cucinare non per piacere ma per necessità.

Infatti spesso succede che tornando stanchi a casa da lavoro dopo aver passato tutta la giornata fuori ci ritroviamo a dover cucinare contro voglia.

La stanchezza e la distrazione nel fare contemporaneamente tante cose ci porta a commettere errori che sarebbero semplicissimi da evitare.

Riusciamo a commettere errori anche cucinando un semplicissimo piatto di pasta o un facilissimo sugo di pomodoro.

La distrazione è la peggior nemica della cucina

È proprio per questo che la distrazione è la peggior nemica della cucina.

Quando ci si mette ai fornelli bisogna rimanere concentrati. Questo sia per evitare di bruciare quello che stiamo cucinando sia per evitare di commettere qualche danno irreparabile.

Vengono fatti perciò molti errori mentre si cucina sia per distrazione sia perché non si conoscono i piccoli trucchi del mestiere. Quando impariamo quelle piccole e semplici mosse che ci aiuteranno a cucinare sempre alla perfezione potremo dire addio a quelle cene spiacevoli e poco gustose.

Ad esempio l’errore più comune da evitare quando si fa il sugo è proprio questo, scopriamolo insieme.

La padella troppo piccola

Ci sarà capitato più volte di mangiare una pasta al sugo di pomodoro non particolarmente buona senza capirne il motivo. Spesso pensiamo di aver fatto tutto nel modo più giusto senza considerare che anche i dettagli sono importanti. L’errore più comune nel cucinare un sugo di pomodoro è quello di utilizzare una padella troppo piccola. Spesso non consideriamo che un’importante quantità di sugo non si cuocerà come si deve in uno spazio troppo stretto.

Infatti succede frequentemente di andare poi a condire la pasta con un sugo non completamente cotto ma rimasto parzialmente crudo.

Una padella troppo piccola ci consentirà di avere una cottura più lunga e adeguata per la parte più profonda del nostro sugo. Meno adeguata invece per quella più superficiale. È molto importante anche girare di continuo il nostro sugo per evitare che la parte più profonda si attacchi alla nostra padella.

L’errore più comune da evitare quando si fa il sugo perciò è proprio questo.