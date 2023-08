Leonardo e Amplifon aprono e chiudono la classifica delle migliori azioni del Ftse Mib

Al termine di una giornata che ha visto ancora il Ftse Mib tra i migliori a livello mondiale, Leonardo e Amplifon aprono e chiudono la classifica delle migliori azioni. Quale potrebbe essere il futuro per questi due titoli azionari? Il risultato potrebbe essere sorprendente.

La corsa al rialzo di Leonardo potrebbe essere giunta al capolinea: le indicazioni dell’analisi grafica

Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 31 luglio in rialzo del 3,66% rispetto alla seduta precedente a 12,315 €.

Possiamo dire senza ombra di dubbio che quelle Leonardo sono azioni che continuano imperterrite la loro corsa al rialzo. Infatti, dopo avere lateralizzato a lungo tra area 9,828 € e 10,747 € le quotazioni hanno rotto gli indugi e accelerato al rialzo. Adesso, però, il titolo potrebbe essere arrivato a un punto di svolta. Hanno rotto, infatti, la forte area di resistenza a 11,66 € che già in passato aveva frenato la continuazione rialzista e confermato il break rialzista. Il superamento di questo livello, quindi, potrebbe aprire le porte a una nuova accelerazione rialzista secondo lo scenario mostrato in figura.

Scenario che adesso non depone a favore dei rialzisti. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno raggiunto il punto di inversione dove la probabilità che scatti il cambio di tendenza è massimo. Prestare, quindi, molta attenzione a quanto potrebbe accadere in prossimità di area 12,5 €.

Una discesa fino in area 11,66 € potrebbe essere molto probabile. La rottura di questo livello, poi, potrebbe determinare la definitiva inversione ribassista.

Per Amplifon non ancora tutto è perduto per i rialzisti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Amplifon (MIL:AMP) ha chiuso la seduta del 31 luglio a quota 30,79 €, in ribasso del 2,07% rispetto alla seduta precedente.

Sicuramente il titolo non gode di ottima salute. Tuttavia, la tenuta del supporto in area 30,78 € da’ qualche speranza ai rialzisti.

Fino a quando i supporto reggeranno, infatti, le azioni Amplifon potranno ripartire al rialzo. In caso contrario il ribasso potrebbe svilupparsi secondo lo scenario indicato in figura.

