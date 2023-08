Azioni messe KO dalla pubblicazione della semestrale: il caso Industrie De Nora

Dopo la previsione di un rallentamento della crescita prevista per i ricavi, che dovrebbero comunque attestarsi nella parte bassa del range ipotizzato per il 2023, il titolo è crollato registrando la peggiore perdita della sua storia a Piazza Affari. Come talvolta accade, quindi, siamo in presenza di azioni messe KO dalla pubblicazione della semestrale. Cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane?

I punti di forza e di debolezza del titolo

Tra i punti a favore c’è sicuramente il fatto che l’attività del gruppo ha un notevole potenziale di crescita. Ci si aspetta, infatti, che il fatturato vada in forte crescita secondo le previsioni di Standard & Poor’s, con un aumento di circa 70% entro il 2025.

Anche gli analisti sono positivi sul titolo. Il consensus medio, infatti, raccomanda Buy o Overweight sull’azione. Inoltre, il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti è superiore al prezzo corrente e implica un significativo potenziale di apprezzamento al momento quantificato al 30%. Da notare che negli ultimi quattro mesi, gli analisti che seguono il titolo hanno ampiamente rivisto al rialzo il prezzo obiettivo medio.

Uno dei punti deboli di Industrie De Nora è la sua sopravvalutazione. Con un rapporto prezzo/utili previsto di 35,38 per l’esercizio in corso. Inoltre, con un valore aziendale stimato di 4.29 volte il fatturato dell’esercizio in corso, la società sembra avere una forte valorizzazione. L’azienda, quindi, opera con multipli di utili molto elevati. L’azienda è altamente valorizzata anche se si considerano i flussi di cassa generati dalla sua attività.

Azioni messe KO dalla pubblicazione della semestrale: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Industrie De Nora (MIL:DNR) ha chiuso la seduta del 31 luglio a 18,77 euro, in ribasso del 6,80% rispetto alla seduta precedente.

Nel corso della sua breve storia a Piazza Affari, ma questo titolo azionario aveva registrato un ribasso così importante. Va detto che la tendenza era ribassista anche prima del tracollo scattato a seguito della pubblicazione delle semestrale e potrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura. Un livello da monitorare con attenzione è quello che passa per area 17,50 €. La sua tenuta, infatti, potrebbe favorire una ripartenza al rialzo. In caso contrario le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso.

