I mercati cambiano di continuo in base a mille parametri variamente presi e ponderati. Tuttavia, in genere si procede per sintesi tipo l’analisi del rendimento del prodotto in questione. Sul reddito fisso è da mesi che si assiste a un loro continuo rialzo. È il caso dei buoni fruttiferi postali (BFP), per esempio, dove l’ultimo ritocco è avvenuto a inizio giugno. Pertanto ecco quanto guadagno se ad agosto investo 8.000 euro sui buoni postali dopo l’ultimo aumento degli interessi.

In verità sono stati ritoccati i tassi solo di alcune scadenze e non di tutte quelle disponibili in sottoscrizione. Vediamo allora lo stato dell’arte degli attuali rendimenti sulle varie durate, dal breve al lungo periodo. Infine avvisiamo che considereremo solo i montanti tassati al 12,50% sugli interessi e non anche dell’imposta di bollo, dovuta nei casi e modi previsti dalla Legge.

Quanto rendimento 8.000 euro sui buoni a breve durata

Se l’intento è quello di investire tra i 3 e i 4 anni complessivi, le potenziali alternative oggi a disposizione sarebbero quattro. Ossia il buono 3 anni Plus (3 anni), il buono 4 anni risparmiosemplice nella duplice versione e il buono Soluzione Eredità (4 anni).

Il titolo più corto dura quindi 36 mesi e riconosce un rendimento annuo lordo a scadenza del 2,00%. In questo caso i rendimenti sono fissi e costanti e non crescenti come nel caso dei titoli medio-lunghi. In soldoni, il montante netto finale sarebbe pari a 8.428,45 €.

Allungando di un anno la durata ecco il buono 4 anni risparmiosemplice ma solo se attiva l’omonimo Piano di risparmio. Qui si possono accantonare periodicamente anche piccoli importi per costruire un capitale a fini previdenziali. L’emittente prevede due distinti rendimenti, uno standard e uno premiale (al raggiungimento minimo di 24 sottoscrizioni). Il rendimento annuo lordo a scadenza del primo è dell’1,50% e del 2,50% nel secondo (8.726,69 € di montante netto finale premiale).

Anche il buono Soluzione Eredità dura 48 mesi ma è destinato ai soli beneficiari di un procedimento successorio chiuso presso le Poste Italiane. Il rendimento annuo lordo a scadenza è unico, fisso e costate e pari al 3,00% (valore di rimborso finale pari a 8.878,56 €).

Ecco quanto guadagno se ad agosto investo 8.000 euro sui buoni postali dopo l’ultimo aumento degli interessi

Sul medio termine (interessanti alcuni titoli di Stato quinquennali) i risparmiatori hanno due prodotti a disposizione.

Il titolo più corto è il 3×2 che consente di investire fino a 6 anni di durata. Al pari di tutti i BFP, anche questo lo si può rimborsare prima della scadenza (e sempre entro i termini di prescrizione). Gli interessi, in particolare, qui sono riconosciuti al termine del 3° e 6° anno dalla sottoscrizione. I rendimenti sono fissi e crescenti e quello annuo lordo a scadenza è del 2,25% (valore di rimborso: 8.999,77 €).

Il buono Risparmio Sostenibile dura invece 7 anni e i rendimenti sono fissi e crescenti. Quello effettivo annuo lordo a scadenza è dell’1,50%, al quale può aggiungersi un eventuale premio finale. Esso è legato all’andamento, solo se positivo (nessun premo se la variazione è negativa o nulla), dell’indice Stoxx Europe 600 ESG-X. Il tasso di partecipazione è del 50%.

Investire un capitale sui buoni a lungo termine

Ecco quanto guadagno se ad agosto investo 8.000 euro sui buoni postali. Sul lungo periodo, infine, le potenziali alternative sarebbero tre. Tuttavia, il buono dedicato ai minori è destinato solo ai più piccoli, unici intestatari del titolo. Anche qui gli interessi sono del tipo step-up e maturano fino al compimento del loro 18° anno di età. A scadenza il rendimento annuo lordo può arrivare fino al 4,50%.

Il buono 3×4 dura invece 12 anni e anche in questo caso la struttura dei rendimenti è del tipo step-up. Quello annuo lordo a scadenza è del 2,75% (10.693,49 € il valore di rimborso netto a scadenza). Gli interessi maturano sin dall’inizio, mentre sono riconosciuti al termine del 3°, 6°, 9° e 12° anno di vita del prodotto.

Infine arriviamo al buono ordinario di durata complessiva di 20 anni, anch’esso rimborsabile in qualsiasi momento (entro i termini di prescrizione). Abbiamo già visto che gli interessi aumentano col passare del tempo. Il rendimento annuo lordo a scadenza, in particolare, è del 3,00%, per cui il valore di rimborso sarebbe pari a 13.634,54 €. Gli interessi sono riconosciuti dopo 1 anno dall’acquisto e poi ad ogni bimestre successivo, sempre insieme al rimborso del buono.

Lettura consigliata

Oggi se porti soldi freschi alla Posta puoi guadagnare un tasso di interesse annuo del 3,50%. Ecco come!