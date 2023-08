Case vicino al mare a meno di 30.000 euro: se ami la Riviera dei Cedri in Calabria ecco 2 proposte

Cercare la casa ideale dove rilassarsi in estate può essere un problema. La vorremmo vicino al mare, ma in una zona tranquilla. Un’altra difficoltà potrebbe essere il costo. In molte Regioni ci sono però proposte interessanti da considerare. Scopriamone alcune in Calabria.

Quando si è appassionati di mare e di sport acquatici appena possibile ci si reca in località costiere. Forse si può essere stanchi di prendere in affitto appartamenti o di pagare alberghi e altre strutture ricettive. Se amiamo in particolare le bellezze della Calabria potremmo decidere di comprare una casa lungo una delle sue coste.

Un posto dove andare in vacanza in estate

La natura e la cucina tipica regionale possono determinare la scelta di una meta vacanziera. In Calabria l’entroterra e la magnificenza delle zone balneari possono da sole convincere il turista a visitarla. Anche la cucina è ricca di ricette tradizionali. Per chi cerca un immobile ad esempio potrebbe sceglierne uno nella Riviera dei Cedri.

Lungo la costa tirrenica in provincia di Cosenza troviamo tanti comuni interessanti. Per esempio possiamo trovare a Scalea spiagge e molto altro. Pensiamo alla Scogliera dell’Ajnella o alla Grotta della Pecora. È molto suggestiva anche la Baia dei Draghi. Nel mare di Scalea c’è la possibilità di fare diving e snorkeling.

Nella chiesa di San Nicola in Plateis si conservano il Mausoleo di Ademaro Romano e la Cripta romanica. Nella zona ci sono anche la Torre Cimalonga del Quindicesimo secolo, e la Torre Talao del Sedicesimo secolo. Queste strutture difensive sono ben visibili. Si possono fare inoltre delle passeggiate nella villa comunale o per le vie, ammirando alcuni palazzi nobiliari.

Dove trovare alcune case vicino al mare a meno di 30.000 euro

A Scalea sarebbe in vendita un trilocale posto al primo piano in una palazzina senza ascensore. La distanza dal mare sarebbe di circa 2 km. L’immobile si comporrebbe di un soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta e un bagno. È presente un balcone. La superficie sarebbe di 42 m2 calpestabili. Questa casa si venderebbe a 28.000 euro. Annuncio pubblicato da Idealista con numero di riferimento 10 e aggiornato al primo luglio.

Se si cerca invece un bilocale, sempre a Scalea ecco un’altra proposta. A 1 km dal mare si venderebbe un immobile arredato con camera, soggiorno con angolo cottura e bagno. La casa di 35 m2 avrebbe anche un balcone e sarebbe al primo piano. Sul sito di Immobiliare l’annuncio ha come riferimento il numero 200422 ed è stato pubblicato il 27 marzo 2023. Il prezzo proposto sarebbe di 19.500 euro.

Per vedere la bellezza dei cedri e godere di località balneari queste case vicino al mare a meno di 30.000 euro potrebbero essere un buon acquisto.

Per informazioni più dettagliate e per conoscere eventuali variazioni consultare le agenzie immobiliari di riferimento.

(n.d.r. L’articolo riporta a titolo gratuito informazioni lette su alcuni siti di annunci immobiliari. Non c’è alcun tipo di rapporto nè con i siti indicati e nè con chi ha pubblicato gli annunci.)