Lenti a contatto e trucco intatto? Ecco qual è il segreto per non rovinare il nostro make-up

Il segreto per non rovinare il nostro make-up quando si portano le lenti a contatto-proiezionidiborsa.it

Per le donne che portano gli occhiali il problema è sempre il trucco. La maggior parte delle volte, a causa delle lenti, non si nota molto e dopo aver sprecato tempo ad impegnarsi si decide un’alternativa agli occhiali, ovvero le lenti a contatto.

C’è da dire però che chi decide di utilizzare le lenti è a conoscenza del fatto che fanno lacrimare e bruciare gli occhi. Quindi come bisogna comportarsi con lenti a contatto e trucco? Lo vediamo subito.

È comodo utilizzare le lenti a contatto?

Dipende molto dalla persona. C’è chi è amante degli occhiali e chi invece non li sopporta. Utilizzare le lenti a contatto può essere molto utile al mare, in quanto non si ha la scocciatura di doverseli togliere prima di entrare in acqua e non vedere niente dopo. Sono molto comode anche per chi ama gli occhiali da sole, anziché stare sempre a cambiare montatura. Anche semplicemente stare sdraiati sul letto può fare la differenza. Quindi diciamo che in linea generale utilizzare le lenti a contatto è comodo ma ovviamente dipende se si è disposti ad utilizzarle.

Lenti a contatto e trucco intatto? Ecco qual è il segreto per non rovinare il look

Ci sono una serie di passaggi da seguire affinché non coli tutto il trucco quando mettiamo le lenti a contatto, vediamo quali sono.

I passaggi fondamentali

La prima cosa fondamentale e non scontata è quella di lavarsi le mani. Sia quando si mettono e sia quando si vanno a togliere, lavare le mani è importantissimo, perché si vanno a rimuovere eventuali germi e batteri. Un’altra cosa importante è la scelta del trucco in sé. Bisognerà essere un po’ minuziosi per quanto riguarda non tanto la marca del prodotto ma la sua qualità. Se andiamo ad esempio a scegliere un mascara che tende a seccarsi e indurirsi, i pezzi di mascara possono cadere nell’occhio e vanno a incastrarsi nella lente a contatto. In questo caso sentiremo molto bruciore e possiamo dire addio al make-up terminato.

Cosa fare

Dunque ciò che possiamo fare è stare molto attenti, anche per quanto riguarda l’igiene e la cura delle lenti. Ricordiamoci sempre di metterle nell’acqua se usiamo quelle mensili o settimanali, in modo tale che non si secchino. Quando ci si trucca con gli ombretti, il consiglio è quello di evitare di mettere l’ombretto nella palpebra interna dell’occhio. Questa, essendo molto vicino, potrebbe causare irritazioni. L’ultimo consiglio che viene da dare è quello di mettere le lenti prima di truccarsi. In questo modo non si dovrebbe risentire troppo il bruciore e possiamo uscire tranquillamente. Lenti a contatto e trucco intatto può essere davvero possibile. Basta concentrarsi e rispettare ogni passaggio senza sbagliare!