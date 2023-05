Il vino preferito da George Clooney è italiano e scegliendolo ci farà fare un figurone con tutti

George Clooney è conosciuto in tutto il Mondo e sappiamo bene che ha dei gusti davvero raffinati ed eleganti. E questo si rivela vero anche nella scelta del vino. Ecco quindi quale bottiglia è tra le preferite del noto attore (si parla di una italiana).

George Clooney è una delle più grandi star di Hollywood. E di lui si sa quasi tutto. Ma una delle cose che più si conosce è, senza alcuna ombra di dubbio, il suo amore spropositato per l’Italia. L’attore, infatti, adora il Bel Paese e viene qui ogni volta che può. Oltre ad avere una casa nella penisola, Clooney conosce molto bene anche il cibo e le bevande che l’Italia può offrire. E, tra questi, c’è un elemento in particolare che adora e che ha condiviso con i suoi fan in un’intervista. Stiamo parlando di un vino molto specifico.

Il Valpolicella, uno dei vini preferiti in assoluto dal famosissimo George Clooney

George Clooney ha un grande amore per l’Italia e il Paese lo ama ad ogni modo. Vi ha sposato l’amore della sua vita, la bellissima Amal Alamuddin, in un matrimonio fiabesco a Venezia. È anche il proprietario di una villa sul lago di Como, che spesso utilizza per le sue vacanze estive. Inoltre, ha recitato in film ambientati in Italia, come “Ocean’s Twelve” e “The American”. Clooney ama la cultura italiana e la sua gastronomia, infatti spesso è stato fotografato in ristoranti e bar Italiani. George Clooney è davvero una delle celebrità più amate dall’Italia, grazie al suo amore per il paese e il suo popolo. Tra le cose che più adora, c’è un vino in particolare davvero delizioso. E si tratta del Valpolicella. Ovviamente, la bottiglia è di alcune cantine specifiche. Ma al Nord, potremo trovare la versione che piace tanto all’attore hollywoodiano.

Valpolicella, come si produce e perché questo vino è così buono da aver fatto innamorare anche l’attore

Il Valpolicella è un vino rosso prodotto nella regione veneta, precisamente nella zona della Valpolicella. Questo vino viene prodotto utilizzando diverse uve autoctone, tra cui la Corvina, la Rondinella e la Molinara. Il processo di produzione prevede la fermentazione delle uve in vasche di acciaio inox, seguita da una lunga maturazione di almeno 12 mesi in botti di legno. Ci sono diverse varianti del Valpolicella, tra cui la versione standard, il Valpolicella Ripasso e il Valpolicella Superiore. Il Valpolicella è un vino apprezzato in tutto il Mondo per il suo gusto fruttato e leggermente speziato.

Il vino preferito da George Clooney è un vero portento: ecco come berlo e con quali cibi associarlo per fare un figurone

Se sei un amante del vino Valpolicella, allora devi sapere che ci sono alcuni cibi che semplicemente vanno insieme. Per esempio, potresti accompagnare il tuo bicchiere di Valpolicella con un piatto di pasta alla carbonara o alla amatriciana. Inoltre, il vino Valpolicella si abbina perfettamente con carni rosse, preferibilmente arrosto o grigliate. Se sei un amante del formaggio, non dovresti perderti l’opportunità di degustare il Valpolicella con formaggi a pasta dura come il Parmigiano Reggiano o il Grana Padano. Infine, se preferisci il pesce, puoi abbinare il tuo Valpolicella con piatti di mare come spaghetti alle vongole o insalata di mare. Dunque, proprio questo è il vino preferito da George Clooney e tra quelli che lui sceglie sempre.