Preoccupato per i difetti fisici del tuo corpo? Anche tu potresti soffrire della malattia di Marco Mengoni

Essere belli è l’ambizione di molti, maschi o femmine che siano, soprattutto in tempi moderni nei quali l’apparire conta molto di più dell’essere. Per raggiungere questo obiettivo, talvolta, si diventa schiavi del proprio corpo e dello specchio che lo riflette. Alla ricerca di una

perfezione che, comunque, non potrà mai arrivare. A volte, tutto questo può portare a una malattia, di cui soffre anche un grande cantante italiano. Vediamo di cosa si tratta.

Marco Mengoni ha trionfato, secondo pronostico, a Sanremo 2023. Ha incantato il pubblico del Festival anche con la sua esibizione nella serata cover, quando ha portato sul palco dell’Ariston una speciale versione di “Let it be”.

Chi è

Nato nel giorno di Natale del 1988 a Ronciglione, in provincia di Viterbo, Mengoni è salito alla ribalta nel 2009, vincendo la terza edizione di X Factor. Da quel momento, la sua carriera è stata un crescendo rossiniano. Sia a livello italiano che a livello europeo e mondiale.

Primo cantante del Belpaese a vincere il Best European Act, primo italiano in finale come Worldwide Act agli Mtv Europe Music Awards. E di riconoscimenti simili ne ha vinti molti altri, intervallati da dischi d’oro e di platino. Oltre ai due trionfi sanremesi, nel 2013 e, a distanza di 10 anni, nell’edizione del 2023.

Insomma, uno degli artisti più amati e ricchi di successi del panorama italiano, dotato, oltre che di una voce stupenda, di un bellissimo viso e di un fisico invidiabile. Se non è l’uomo perfetto, poco ci manca…eppure, c’è un eppure anche per Marco Mengoni.

Preoccupato per i difetti fisici del tuo corpo, la malattia di Mengoni

Il cantante viterbese è affetto da una malattia piuttosto rara che riguarda proprio il suo corpo. O meglio, la percezione di questo. Si chiama disformismo corporeo ed è un disturbo che impedisce a chi ne soffre di vedersi effettivamente come si è. In pratica, ci si concentra sui propri difetti fisici, in una sorta di negatività permanente.

Marco Mengoni è bellissimo? Sì, lo è per tutti, ma non per sé stesso. Si concentra sul minimo particolare per trovare qualcosa che non lo soddisfi. Percepirsi grassi anche quando si è magri, per esempio, ma non solo.

Sembra incredibile, ma questo disturbo, per lui, sarebbe ereditario. Mengoni, infatti, dice di averlo ereditato dalla madre, che, a sua volta, lo aveva ereditato dalla nonna. La musica, soprattutto nell’adolescenza, lo ha molto aiutato, insieme a un percorso di terapia, ad attenuare gli effetti del disformismo.

Una malattia che colpisce la psiche, che si dimostra incapace di analizzare la realtà per quella che è.

Un disturbo che comincia spesso nell’adolescenza, come nel caso del cantante, per svilupparsi poi con l’inizio dell’età adulta. Molto spesso è il peso corporeo il punto su cui si focalizza. Questo poi, a sua volta, può provocare altri disturbi come la bulimia o l’anoressia.

Alla base di tutto, c’è la non accettazione del proprio essere che può poi declinarsi in moltissime maniere

Il peso, appunto, ma non solo, anche altre parti del corpo come seno, occhi, bocca. Ciò può portare anche al ricorso alla chirurgia estetica già in giovane età.

L’indicatore più semplice per scoprire la malattia? Un’ossessiva ricerca dello specchio unita all’isolamento sociale. Se sei preoccupato per i difetti fisici del tuo corpo, potresti davvero soffrire di questo disturbo, assolutamente non da sottovalutare. Dovrebbero essere le persone vicine a noi ad accorgersi di questo e a far sì che chi ne soffre possa essere prontamente aiutato.